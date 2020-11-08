Kavun dolması, saray mutfağının önemli yemeklerinden birisi olarak nesilden nesile aktarılmıştır. Kavun dolması yapabilmek belirli malzemelere ihtiyaç olabildiği gibi tarifin de harfiyen uygulanması gerekmektedir. Peki, Kavun dolması nedir ve Kavun dolması nasıl yapılır? Kavun dolması tarifi

KAVUN DOLMASI MALZEMELERİ

1 adet kavun

250 gram koyun-dana karışık kıyma

1 fincan pirinç

1 büyük boy soğan

1 kaşık tereyağı

2 kaşık zeytinyağı

2 yemek kaşığı badem

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı biberiye

1 çay kaşığı kişniş

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 kaşık zeytinyağı

KAVUN DOLMASI TARİFİ

Kavunu sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesip çekirdeklerini temizledikten sonra içini bir miktar oyun.

Bademleri sıcak suda beklettikten sonra kabuklarını soyun.

Tavada zeytinyağını hafifçe kızdırarak badem ve fıstıkları güzelce kavurun.

Kuş üzümlerinin saplarını da temizleyin ve üzümleri yıkayın.

Soğanı ince ince kıyın ve tavada erittiğiniz tereyağında kavurun.

Soğanlar pembeleşince kıymayı ekleyin.

Ardından pirinç, tuz ve karabiberi ekleyin.

Sırasıyla badem, fıstık ve kuş üzümünü ekleyerek diğer baharatlarla birlikte 5 dakika daha kavurun.

Bütün malzemeleri kavurduktan sonra kavunun içine doldurun ve kavunun kapağını kapattıktan sonra 200 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin.

Piştikten sonra sulu sulu ve lezzetli kavun dolmanızı servise sunabilirsiniz. Afiyet olsun…