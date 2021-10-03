Kavanoz kapağı bozulmadan nasıl açılır, nasıl vakumlanır? Cam kavanoz kapağı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler

Özellikle uzun süre rafta beklemiş konservelerin kavanoz kapakları sıkışmış olduğundan açması pek kolay olmayabilir. Aynı şekilde konserveleri kapatırken de hava almasını önlemek raf ömrünü uzatmada olmazsa olmazdır. Peki, sıkışmış kavanoz kapağı bozulmadan nasıl açılır ve aynı şekilde nasıl sıkıştırılarak kapatılır? İşte kışlık konserve kapaklarıyla ilgili mutfak tüyoları…

Kavanoz kapağı bozulmadan nasıl açılır?

Kavanoz kapağını kolayca açmak için elinize bulaşık eldiveni geçirin. Kapağı açmayı bir de bu şekilde deneyin. Eldivenle eliniz kaymayacak, kavanozu daha rahat açacaksınız.

Sıcak su dolu bir kaba açamadığınız kavanozu ters çevirerek oturtun. Bir süre bekledikten sonra açmayı deneyin.

Çatalı, açılmayan kapağın kenarına doğru ittirin. Kavanozdaki havanın çıktığını duyacaksınız ve kapak kolayca açılacak.

Sıkışan kavanoz kapağını açmak için bir diğer yöntem ise kavanozu ters çevirip kapak kısmını yere birkaç kere hafifçe vurmak… Bu noktada da kavanozun havası çıkacak, kapak kolayca açılacak.

Konserve nasıl kapatılır ve vakumlanır?

Kavanozların ağız kısmını kurulayıp sımsıkı kapatın. Diş atıp atmadığını kontrol edin. Kapak atarsa bu kapağı kullanmayın. Bunun için yanınızda mutlaka yedek kapaklarınız olmalı. Güneş almayan serin bir yerde muhafaza ediyoruz buzdolabına koymanıza gerek yok.

Kavanozları doldurduktan sonra ters çevirip üzerine örtü örterek, 24 saat o şekilde soğumaya bırakın. Bir iki gün kontrol edin. Kapak içine doğru çökük ise vakumlanmış demektir. Kapakları açmakta zorlanıyorsanız konserveleriniz olmuş demektir. Eğer kapak kolayca açıldıysa malzemeyi tekrar kaynatıp konserve yapmayın, buzdolabına kaldırıp 1-2 gün içinde tüketin veya yine buzdolabı poşetine koyup buzluğa atın.