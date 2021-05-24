Kavala kurabiyesi nasıl yapılır? Püf noktalarıyla kavala kurabiyesi tarifi

Kavala kurabiye diğer adıyla Edirne kurabiyesi, kavrulmuş un ve bademle hazırlanıp pudra şekeriyle servis ediliyor. Kurabiye içindeki badem parçaları çok büyük olmazsa ay şeklini vermek daha kolay olacaktır. Ayrıca uzun süre de taze kalabiliyor. Bu tarif, un kurabiyesinden farklı olarak badem ve unun önceden kavrulmasıyla hazırlanıyor. Denemek isterseniz, işte Kavala kurabiyesi malzemeleri ve yapılışı...

MALZEMELER:

1 çay bardağı tuzsuz badem

1 su bardağı un

125 gram tereyağı

Yarım çay bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzeri için:

Pudra şekeri

NASIL YAPILIR?

Bademleri biraz iri olacak şekilde mutfak robotundan geçirin. Daha sonra bir tavaya alıp üzerine 1 çay bardağı un ekleyin. Unun rengi değişene kadar kavurun ve ocaktan alıp soğuması için kenara alın.

Badem ve un karışımı soğuduktan sonra derin bir kaseye alın. Üzerine tereyağı, pudra şekeri, kabartma tozu ve 1 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyip yumuşak kıvama gelene kadar yoğurun. Daha sonra hamurunuzu çok ince olmayacak biçimde elinizle açın ve D şekli verin. Ardından kurabiyelerinizi fırın tepsisine alın ve 170 derecede güzelce pişirin. Fırından alınca soğumaya bırakın ve soğuduktan sonra da her iki tarafını da pudra şekerine bulayıp servis edebilirsiniz.