Karslı kadınlar ekmeklerini kendi yapıyor... İlçedeki fırına gitmeye gerek kalmıyor

Kışı çetin geçen Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçe ve kent merkezine zorunlu olmadığı sürece gitmeyen bazı vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını el ele vererek karşılıyor.

Bölgede özellikle soğuk ve yoğun kar yağışının etkili olduğu köylerde, yazın tarla işlerinin yanı sıra kışı daha rahat geçirebilmek için reçel gibi kışlık yiyecekleri yapmak için de bir araya gelen kadınlar, yıllardır ekmeklerini de kendileri hazırlıyor.

Şehrin Arpaçay ilçesi kırsal kesimindeki Kuyucuk köyünde oturan kadınlar yazın tarlalarına ektikleri buğdayları köylerdeki değirmenlerde öğüterek kışın yapacakları yiyeceklerde kullanmak amacıyla un haline getiriyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle fırınlara ya da şehre gidip ekmek almak yerine kendi ekmeklerini bu unlardan yapmayı tercih eden kadınlar ekmek yapımı için 2 ya da 3 haftada bir ekmeği biten ailenin evinde buluşup hamur hazırlıyor. Sosyal mesafeyi sağlamak için kalabalık olmadan bir araya gelmeye özen gösteren kadınlar ardından evlerinin yakınındaki tandırlarını yakıp çok sayıda ekmek üretiyorlar.

Kadınlar daha sonra ekmekleri bozulmaması için derin dondurucu ya da buzdolabında saklıyor. Köy sakinlerinden Sevim Aydın, AA muhabirine, yaz yaylarında her hafta ekmek pişirdiklerini ancak kış aylarında havanın soğumasıyla kadınların 2 haftada bir buluşup imece usulü birbirlerine ekmek pişirdiklerini anlattı.

Yaklaşan kış öncesi ekmek pişirip stokladıklarını ifade eden Aydın, "Tandırımızı yaktık, kışa hazırlık yapıyoruz. Yazın kendi ektiğimiz buğdayların hasadını yapıp civar köylerdeki eski su değirmenlerinde öğüttük ve şimdi de ekmek yapıyoruz." dedi.

"40 yıldır ekmeğimi kendim yapıyorum"

Aydın, kışın ekmek pişirmenin çok zor olduğunu ve yardımlaşarak ekmek pişirdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah erkenden kalkıp hamuru yoğuruyorum, tandırı yakıyorum. Tandır ısındıktan sonra ekmek pişirmeye başlıyorum. Kış olunca günümüz böyle geçiyor. Kışın ekmek pişirmek zor olduğu için 15-20 günde bir ekmek pişiriyoruz. Sonra pişirdiğimiz ekmekleri koyduğumuz buzdolabından çıkarıp afiyetle yiyoruz. 40 yıldır ekmeğimi kendim yapıyorum. Uzun olan kışı rahat geçirmek için bu dönemlerde mutlaka komşularımla hazırlık yapıyoruz." diye konuştu.

"İşimizi kolaylaştırmak için komşularımızla yardımlaşırız"

Köy sakinlerinden Ayten Kaplan ise ekmek pişirmek için komşusuna yardıma geldiğini söyleyerek, "Kış hazırlığı yaparken işimizi kolaylaştırmak için komşularımızla yardımlaşırız. Kars'ta kış uzun, bizim de kışı rahat geçirebilmemiz için öncesinde sıkı çalışmamız lazım." ifadesini kullandı.

Kaplan, ekmek pişirmek için bir gün önce kadınlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, "Akşamdan unumuzu eleyip hazırlarız, sabahta kalkıp güzelce hamuru yoğururuz. Hamuru yoğurduktan sonra tandırımızı yakarız ve tandır ısındıktan sonra ekmek pişirmeye başlarız. Ekmeği pişirdikten sonra da derin dondurucuya doldurup günlerce ailece yiyoruz. Tandırlarımızı kış için yaktık. 2-3 arkadaş bir araya gelip bir birimize yardım ediyoruz." dedi.