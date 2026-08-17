Karpuz dilimlerinin tuzlu beyaz peynir, ceviz ve taze naneyle buluştuğu karpuzlu salata, sıcak yaz günlerinde sofranıza hem ferahlatıcı hem lezzetli bir seçenek katıyor. Nar ekşili ve kekikli özel sosuyla lezzeti artan bu pratik tarif, renkli sunumuyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Dakikalar içinde hazırlayıp soğuk servis edebileceğiniz karpuzlu salata, sofrasında farklı lezzetlere yer açmak isteyenler için nefis bir fikir oluyor. İşte, karpuzlu salata için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...