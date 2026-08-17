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Hürriyet LezizzTariflerKarpuzlu salata tarifi (Videolu)
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Karpuzlu salata tarifi (Videolu)

Karpuzlu salata tarifi (Videolu)

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Karpuz dilimlerinin tuzlu beyaz peynir, ceviz ve taze naneyle buluştuğu karpuzlu salata, sıcak yaz günlerinde sofranıza hem ferahlatıcı hem lezzetli bir seçenek katıyor. Nar ekşili ve kekikli özel sosuyla lezzeti artan bu pratik tarif, renkli sunumuyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Dakikalar içinde hazırlayıp soğuk servis edebileceğiniz karpuzlu salata, sofrasında farklı lezzetlere yer açmak isteyenler için nefis bir fikir oluyor. İşte, karpuzlu salata için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Karpuzlu salata tarifi (Videolu)
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Karpuzlu salata tarifi (Videolu)
Karpuzlu salata tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 3 büyük dilim karpuz
  • 1 dilim beyaz peynir
  • 7-8 adet ceviz içi
  • 4-5 dal taze nane

Sosu için:

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Yarım çay kaşığı tuz
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Karpuzu ve peyniri küp şeklinde doğrayın. Nane yapraklarını ayıklayın. Ceviz içini irice doğrayın. Uygun bir salata kasesine sırasıyla karpuz dilimleri, peynir, ceviz içi ve nane yapraklarını ekleyin.
  2. Sosun hazırlanması
    Sosu için küçük bir kapta zeytinyağı, nar ekşisi, kekik ve tuzu kıvam alana kadar karıştırın.
  3. Servis aşaması
    Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirip harmanlayın. Servis kasesine alıp bekletmeden servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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