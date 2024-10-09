Karpatka tarifi ve püf noktaları: Karpatka nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte karpatka tatlısı tarifi, malzemeleri ve yapımı...

KARPATKA TARİFİ MALZEMELERİ

Hamur için:

5 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı su

125 gram tereyağı

1 paket kabartma tozu

Tuz

Kreması için:

2 adet yumurta sarısı

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

3 su bardağı süt

100 gram tereyağı

1 paket vanilya

KARPATKA TATLISI NASIL YAPILIR?

Tatlının hamuru için su, tuz ve tereyağını küçük bir tencereye alın. Hamur piştikten sonra farklı bir kaba alarak ılık hale gelmesini sağlayın. Hamurunuz ılıyınca kabartma tozu ve yumurtalar teker teker ekleyin. Ardından güzelce karıştırın. Daha sonra hamurunuzun ikiye bölün ve yağlı kağıt olan kelepçeli bir kalıba alarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında 30 dakika kadar üzeri kızarana dek pişirin. Piştikten sonra fırında çıkarıp oda sıcaklığında soğumasını sağlayın.

Kreması için de tereyağı hariç diğer malzemeleri tencereye alın. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar çırparak pişirin ve ılıması için bir kenara alın. Kremanız soğumaya yakın tereyağını da ilave edip pürüzsüz hale gelecek şekilde çırpın.

Yuvarlak kalıbın tabanına pişen hamurunuzun birini koyun. Üzerinde hazırladığınız kremayı yayın. Diğer hamurunuzu da üzerine kapatın ve buzdolabında birkaç saat dinlendirin. Daha sonra kalıptan çıkarın. Servis ederken üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.

Afiyet olsun...