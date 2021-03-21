Karpatka nasıl yapılır? Karpatka tarifi

Karpatka, hafif çıtır ve yumuşak hali, vanilyalı kremasıyla favorileriniz arasına girecek. Bu enfes pasta Polonya'nın geleneksel lezzetlerinden biri. Her diliminden ayrı bir keyif alacağınız bu lezzeti, dilerseniz meyve parçalarıyla da hazırlayabilirsiniz.

Hamur İçin Malzemeler:

1 su bardağı un

1 su bardağı su

125 gram tereyağı

5 adet yumurta

Çeyrek çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

Kreması İçin Malzemeler:

2 adet yumurta sarısı

3 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

100 gram tereyağı

1 paket vanilya

Nasıl yapılır?

Tatlınızın yapımına ilk olarak hamurunuzu hazırlayarak başlayın. Su, tuz ve tereyağını küçük bir tencereye alın. Orta ateşte kaynadıktan sonra unu ekleyin ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın. Hamur piştikten sonra farklı bir kaba alarak ılık hale gelmesini sağlayın. Hamurunuz ılıyınca kabartma tozu ve yumurtalar teker teker ekleyin. Ardından güzelce karıştırın. Daha sonra hamurunuzun ikiye bölün ve yağlı kağıt olan kelepçeli bir kalıba alarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında 30 dakika kadar üzeri kızarana dek pişirin. Piştikten sonra fırında çıkarıp oda sıcaklığında soğumasını sağlayın.

Kreması için de tereyağı hariç diğer malzemeleri tencereye alın. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar çırparak pişirin ve ılıması için bir kenara alın. Kremanız soğumaya yakın tereyağını da ilave edip pürüzsüz hale gelecek şekilde çırpın.

Yuvarlak kalıbın tabanına pişen hamurunuzun birini koyun. Üzerinde hazırladığınız kremayı yayın. Diğer hamurunuzu da üzerine kapatın ve buzdolabında birkaç saat dinlendirin. Daha sonra kalıptan çıkarın. Servis ederken üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.