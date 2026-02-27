Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden karnıyarık, kızarmış patlıcanın lezzetini kıymalı harcın enfes uyumuyla aynı tabakta buluşturuyor. Ağır ağır pişen soğan, sarımsak ve domatesin etle bütünleştiği bu tarif, fırından çıkan o iştah açıcı görüntüsüyle sofralarda ziyafet havası estiriyor. Salçalı sosun her bir patlıcana tam kıvamında işlemesi, sebzelerin lezzetini zenginleştirerek damaklarda nefis bir lezzet bırakıyor. İşte, tam kıvamında pişen karnıyarık için videolu tarifi ve malzemeleri...