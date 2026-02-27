search__icondelete
Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden karnıyarık, kızarmış patlıcanın lezzetini kıymalı harcın enfes uyumuyla aynı tabakta buluşturuyor. Ağır ağır pişen soğan, sarımsak ve domatesin etle bütünleştiği bu tarif, fırından çıkan o iştah açıcı görüntüsüyle sofralarda ziyafet havası estiriyor. Salçalı sosun her bir patlıcana tam kıvamında işlemesi, sebzelerin lezzetini zenginleştirerek damaklarda nefis bir lezzet bırakıyor. İşte, tam kıvamında pişen karnıyarık için videolu tarifi ve malzemeleri...

Malzemeler

  • 6 adet patlıcan
  • 4 adet sivri biber
  • 200 gram kıyma
  • 2 adet orta boy soğan
  • 2 adet domates
  • 2 adet sivri biber
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 diş sarımsak
  • Sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay bardağı sıcak su

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 su bardağı sıcak su
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Soğanı ve domatesleri küp şeklinde doğrayın. Sarımsakları ve biberleri ince ince doğrayın. Patlıcanları alacalı soyup 15-20 dakika tuzlu suda bekletin.
  2. Kavurma aşaması
    Bir tavada kıyma ve soğanı kavurun. Biberleri ve sarımsağı ekleyip kavurmaya devam edin. Domatesleri ve baharatları ekleyip üzerine bir çay bardağı suyu ilave edin. 5-10 dakika pişirin. Patlıcanları kızartın ve bir tepsiye ortalarını hafifçe keserek yerleştirin.
  3. Pişirme aşaması
    Patlıcanların içlerine kıymalı harçtan eşit miktarda dökün. Üzerlerini domates ve biberle süsleyin. Sosu da ilave edip önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika pişirin.
  4. Servis aşaması
    Fırından çıkardıktan sonra sıcak olarak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
