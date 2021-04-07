Karnıyarık nasıl yapılır? Fırında karnıyarık yapımının detayları

Karnıyarık yemeği, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yeniden iftar menülerinde yerini almaya başladı. Akşam yemeklerinin en çok aranan tarifi olan karnıyarık yapımını tüm detaylarıyla paylaşıyoruz.

Karnıyarık Tarifi İçin Malzemeler

1 kg patlıcan

250 gr yağsız kıyma

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 kuru soğan

2-3 yeşil biber

2-3 domates

1-2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Karnıyarık Nasıl Yapılır?

Bol suda yıkadığınız patlıcanları, pijamalı şekilde soyun ve tuzlu suda bekletin.

Zeytinyağını bir tavada kızdırın. Yemeklik doğradığınız 1 adet soğanı da üzerine ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından, yeşil biberi de ilave edip kavurmaya devam edin.

kıymanızı da ekleyin ve kavrulmakta olan soğanlarla birlikte renk alıp, suyunu çekene kadar pişirin.

Aralarda karıştırıp pişirme işlemine devam ederek sırasıyla; sarımsak, domates salçası, biber salçası, tuz ve karabiberi ilave edin.

Sonrasında küp küp doğranmış domatesi ekleyin, 5 dakika kadar pişirdikten sonra ocağın altını kısın ve bir avuç doğranmış maydanozu da ekledikten sonra son kez karıştırarak ocaktan alın.

Suda bekletip acısını aldığınız patlıcanları yağda kızartın.

Fırına dayanıklı bir kaba yerleştirin.

Patlıcanların arasını açarak iç harcını ekleyin.

1 çay kaşığı salçayı sulandırarak tepsiye dökün.

200 derecelik fırında kontrollü bir şekilde 30 dakika kadar pişirin.

Karnıyarık yemeğiniz piştikten sonra, mis gibi tereyağlı pilavla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Karnıyarık pişirmenin püf noktaları

Her ne kadar patlıcanlar kızartıldığında daha lezzetli olsa da sağlıklı bir alternatif olarak kızartmak yerine, isterseniz patlıcanları, üzerine zeytinyağı sürüp fırında közledikten sonra pişirebilirsiniz.