Karnabahar ve brokoli salatası tarifi
Kış aylarında sofralardan eksik edilmemesi gereken iki sebze varsa biri karnabahar öbürü de brokoli. Ancak bu iki sebzeyle sürekli aynı yemekleri yapmak da biraz sıkıcı oluyor. Böyle durumlarda devreye her durumda kurtarıcımız olan salatalar giriyor. Temel malzemelerini sabit tutup yan ürünlerini çeşitlendirebileceğiniz karnabahar ve brokoli salatası da bunlardan biri. Malzemeleri aşağıda sıraladık. Afiyetler olsun…
- Buharda
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- Yarım karnabahar
- Yarım brokoli
- 2 adet havuç
- 1 kase haşlanmış mısır
- 3 adet taze soğan
- 4 adet közlenmiş kapya biber
- Dereotu
- Zeytinyağı
- Tuz
- Limon suyu
Karnabahar ve brokoli salatası tarifi nasıl yapılır?
Karnabahar ve brokoliyi çiçeklerine ayırıp bol suyla yıkayın.
Havuçları soyup dilimleyin.
Brokoli, karnabahar ve havuçları buharda pişirin ya da çok az suda haşlayın.
Haşladığınız sebzeleri salata kasesine alıp soğumalarını bekleyin.
Bu esnada dereotu, taze soğan ve közlenmiş biberi ince ince doğrayın.
Mısır, biber, yeşillikler, tuz, limon suyu ve zeytinyağını sebzelere ilave edin.
Hepsini harmanlayıp servis edin. Afiyet olsun…