Karnabahar ve brokoli salatası tarifi

Karnabahar ve brokoliyi çiçeklerine ayırıp bol suyla yıkayın.

Havuçları soyup dilimleyin.

Brokoli, karnabahar ve havuçları buharda pişirin ya da çok az suda haşlayın.

Haşladığınız sebzeleri salata kasesine alıp soğumalarını bekleyin.

Bu esnada dereotu, taze soğan ve közlenmiş biberi ince ince doğrayın.

Mısır, biber, yeşillikler, tuz, limon suyu ve zeytinyağını sebzelere ilave edin.

Hepsini harmanlayıp servis edin. Afiyet olsun…