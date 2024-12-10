Karnabahar turşusu tarifi: Evde kıtır kıtır karnabahar turşusu nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte karnabahar turşusu tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...

KARNABAHAR TURŞUSU TARİFİ MALZEMELERİ

1,5 kilogram karnabahar

5-6 iri diş sarımsak

2 yemek kaşığı kişniş

Yarım demet dereotu

1 su bardağından 1 parmak eksik elma sirkesi

3 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 yemek kaşığı toz şeker

1,5 litre kaynamış sıcak su

KARNABAHAR TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Karnabahar turşusu tarifinde belirtilen ölçüler 3 litrelik bir cam kavanoz içindir.

İlk olarak limon tuzu, şeker, sirke, tuz ve sıcak suyu bir araya getirin. Tuz ve şeker iyice eriyene kadar karıştırın. Karışımı soğuması için kenara alın.

Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve bol suda yıkayın.

Sarımsakların kabuklarını soyun.

Kavanozunuzu iyice yıkayıp kurulayın.

Karnabaharları ve sarımsakları kavanoza doldurun.

Kişniş tohumlarını da ekleyin.

Soğuyan tuzlu ve şekerli suyu karnabaharların üzerine boşaltın.

Dereotunu yıkayıp temizledikten sonra doğramadan karnabaharların üzerine yerleştirin ve elinizle bastırın.

Kavanozun ağzını sıkıca kapatın. O da sıcaklığında 7-10 gün beklettiğiniz karnabahar turşusu yemeye hazır hale gelir.

Afiyet olsun...