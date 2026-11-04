search__icondelete
Hürriyet LezizzTariflerKarnabahar steak tarifi (Videolu)
#karnabahar steak#karnabahar steak tarifi#karnabahar steak videolu tarifi#karnabahar steak malzemeleri#karnabahar steak nasıl yapılır?
Karnabahar steak tarifi (Videolu)

Karnabahar steak tarifi (Videolu)

5
Değerlendir

Karnabahar ve baharatlı sosun bir araya geldiği bu nefis tarif, fırında nar gibi kızarıp sunumu ve lezzetiyle nefis bir seçenek oluyor. Zeytinyağı, sarımsak, kimyon ve kırmızı biberle hazırlanan sosuyla lezzetlenip sofrasında farklı sebze yemeği arayanlara pratik bir fikir veriyor. Mutfakta dakikalar içinde hazırlanan karnabahar steak, sebze sevmeyenlerin bile iştahla tüketeceği bir lezzet sunuyor. İşte, karnabahar steak için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Lezizz
LezizzSon Güncelleme:
Karnabahar steak tarifi (Videolu)
Video Thumbnail
Karnabahar steak tarifi (Videolu)
Karnabahar steak tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 1 adet bütün karnabahar

Sosu için:

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Karnabaharları bir parmak kalınlığında uzunlamasına kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  2. Sosun hazırlanması
    Bir kap içerisinde zeytinyağı, karabiber, pul biber, kimyon, kırmızı toz biber, tuz ve ezilmiş sarımsağı karıştırın. Sosu karnabaharların üzerine fırça yardımıyla sürün.
  3. Pişirme aşaması
    200 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 45 dakika pişirin.
  4. Servis aşaması
    Sunum tabağına alarak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
Kapat