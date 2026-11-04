Karnabahar ve baharatlı sosun bir araya geldiği bu nefis tarif, fırında nar gibi kızarıp sunumu ve lezzetiyle nefis bir seçenek oluyor. Zeytinyağı, sarımsak, kimyon ve kırmızı biberle hazırlanan sosuyla lezzetlenip sofrasında farklı sebze yemeği arayanlara pratik bir fikir veriyor. Mutfakta dakikalar içinde hazırlanan karnabahar steak, sebze sevmeyenlerin bile iştahla tüketeceği bir lezzet sunuyor. İşte, karnabahar steak için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...