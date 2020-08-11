Karides tava tarifi! Karides nasıl pişirilir ve yapılır?

Deniz canlısı olan ve deniz mahsulü sevenlerin favori yemeklerinden olan karides, soslu, makarna ya da salata gibi yemeklere oldukça yakışıyor. Bu lezzetin şüphesiz ki en sevileni karides tava. İşte, roka ve maydanozla buluşan enfes karides tava tarifi...

Malzemeleri:

Yarım kilo karides

3 diş sarımsak

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığından az karabiber

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı limon suyu

Süslemek için:

Roka ve maydanoz

YAPILIŞI:

Karidesleri ayıklayın.

Sarımsakları küçük bölümde rendeleyin.

Zeytinyağını tavaya koyup kızdırın.

Sarımsakları, pul biberi ve toz biberi atıp 1 dk karıştırın.

Yıkanıp süzülmüş karidesleri ve limon suyunu ekleyip baharatlarla iyice karışana kadar karıştırın.

Yaklaşık 5-6 dk kavrulana kadar karıştırın.

Son olarak tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın.

Maydanoz veya roka yapraklarıyla karıştırıp sıcakken servis edin.

NOT: Çok çabuk piştiği için yemek yemeden hemen önce yapmanızı tavsiye ederiz.