Karbonhidratlardan vitaminlere, hangi besin grubu vücuda nasıl etki ediyor?

Temel besin grupları neler?

Gıdalarda bulunan karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, mineraller ve su vücudumuza ayrı ayrı katkı sağlıyor. Kuru baklagiller, tahıllar, sebze ve meyvelerde bulunan karbonhidratlar vücudumuzun gün içinde ihtiyacı olan enerjiyi sağlıyor diyebiliriz. Ayrıca meyve ve sebzelerdeki vitamin ve mineraller her mevsim ayrı bir koruma kalkanı görevi görüyor. Proteinlere gelince, yediğimiz hemen her şeyde az da olsa varlar ve hormonlarımız için bu besin grubuna çok fazla ihtiyacımız var. Hayvansal ve bitkisel gıdalardan alabileceğimiz yağ grupları ise vücut ısısını dengede tutmak için oldukça önemli.

Süt ve süt ürünlerinin vücuda etkisi

Süt ve süt ürünleri tam anlamıyla vitamin ve kalsiyum deposu. Son zamanlarda inek sütünün yanında soya sütü, badem sütü gibi bitkisel sütler de çeşitlenmeye başladı. Özellikle kolesterol sorunu olanlar için alternatif olan bu sütler, farklı diyetlerde yer almasıyla da oldukça gündemde. Ayrıca laktoz intoleransı olanların da süt ürünleri konusunda mutlaka uzmana danışması gerekiyor. Birkaç detayın dışında süt ürünleri doku onarımını kolaylaştırdığı için kemik ve dişler için son derece faydalı.

Tahıllar tadında güzel

Bir diğer enerji kaynağımız da tahıllar diyebiliriz. Buğday, çavdar, yulaf, pirinç, mısır gibi besinler tuz ve şeker miktarı dengeli kullanıldığında uzun süre tok tutarak etkili bir diyetin parçası olabilirler. Tahılların içerisindeki lif, vücuttaki glikozu azaltır ve kandaki şeker seviyesini kontrol altında tutar. Bunun yanında çölyak rahatsızlığı ve glüten hassasiyeti olanların bu besinleri doktor kontrolünde tüketmeleri gerekir.

Et, kuru baklagiller ve yumurtanın faydaları

Et grubu daha önce de belirttiğimiz gibi harika bir protein kaynağıdır. Ayrıca içeriğinde türüne bağlı olarak B vitaminleri, demir ve çinko da bulunuyor. Yumurtaya herhangi bir alerjiniz yoksa, günde en az bir tane tüketmek vücuda hem direnç sağlıyor hem de tok tutuyor. Ayrıca yüksek protein içeriği sayesinde kaslarımızı da güçlendiriyor. Mercimek, nohut, barbunya gibi kuru baklagillerse neredeyse günde bir porsiyon et kadar faydalı. Hepsinin ayrı ayrı olumlu özelliği var; bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kan şekerini dengeliyor, hafızayı güçlendiriyor… Yine de her besinde olduğu gibi eğer intoleransınız varsa doktor kontrolünde tüketmeniz gerekiyor.

Sebze ve meyvelerde yok yok!

Sebze ve meyvelerin faydaları saymakla bitmez. Folik asit hücrelerinizin çoğalmasına destek olurken, potasyum kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Vitaminler zaten hastalıklardan korumasıyla ünlü, kısacası bu besinlerin içeriğinde yok yok! Meyve ve sebze tüketirken mevsimine uygun olanları tercih etmemiz önemli. Yazın çilek ve karpuzu bolca yerken, kış aylarında portakal, karnabahar gibi sebzeleri mevsiminde yemeliyiz. Dondurulmuş gıdalar çoğu zaman içeriğindeki faydalı vitaminleri kaybederler.