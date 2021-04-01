Karamelize soğan nasıl yapılır? İşte karamelize soğan tarifi

Soğan, etten salataya her yemeğe bambaşka bir lezzet katıyor. Karamelize soğan da makarna, hamburger ve et yemeklerinin yanında sofranızda yer verebilirsiniz. Mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER:

2 adet kuru soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı elma sirkesi

Tuz

Karabiber

NASIL YAPILIR?

Kuru soğanı piyazlık doğrayın. Tavayı ocağa alın ve zeytinyağını ilave edip kızdırın. Soğanları ekleyip güzelce soteleyin. Soteleme işlemi sırasında soğan suyunu bırakacaktır. Daha sonra karabiber, tuz ve sirkeyi ekleyin.

Soğanlar renk alana kadar, yüksek ısıda sotelemeye devam edin. Tamamen kavrulunca servis edebilirsiniz.