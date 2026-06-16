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Karamelize soğan mezesi tarifi (Videolu)

Karamelize soğan mezesi tarifi (Videolu)

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Karamelize soğan mezesi, hem tatlı hem ekşi dengesiyle özellikle et ve kebap yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Karamelize edilen arpacık soğanların lezzeti, nar ekşisinin ve baharatların iştah açıcı tadıyla enfes bir uyum yakalıyor. Ferahlatcı sarımsaklı süzme yoğurdun üzerine eklendiğinde, lezzetiyle sofranıza gurme bir meze seçeneği sunuyor. Hazırlaması son derece zahmetsiz olan ve misafir sofralarına çok yakışan bu nefis ikramlığın lezzetine doyum olmuyor. İşte, kolayca hazırlayacağınız karamelize soğan mezesi için videolu tarifi ve malzemeleri...

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Karamelize soğan mezesi tarifi (Videolu)
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Karamelize soğan mezesi tarifi (Videolu)
Karamelize soğan mezesi tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 1 kase arpacık soğan
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 4 yemek kaşığı su
  • 3 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 kase süzme yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım çay kaşığı tuz
Nasıl Yapılır
  1. Soğanların pişirilmesi
    Arpacık soğanları soyun. Bir tavaya zeytinyağını alıp soğanları ekleyin ve kavurun. Soğanlar yumuşadıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı şeker ekleyip karamelize edin. Soğanlar renk almaya başladığında 3-4 yemek kaşığı su ekleyin. Tavanın kapağını kapatıp birkaç dakika kısık ateşte pişirmeye devam edin.
  2. Baharatlama aşaması
    Pişen soğanların üzerine nar ekşisi, karabiber, kırmızı toz biber, pul biber ve tuzu ekleyip karıştırın.
  3. Servis aşaması
    Sarımsaklı yoğurt hazırlayıp servis tabağına yayın. Üzerine soğanları ilave ederek servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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