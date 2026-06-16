Karamelize soğan mezesi, hem tatlı hem ekşi dengesiyle özellikle et ve kebap yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Karamelize edilen arpacık soğanların lezzeti, nar ekşisinin ve baharatların iştah açıcı tadıyla enfes bir uyum yakalıyor. Ferahlatcı sarımsaklı süzme yoğurdun üzerine eklendiğinde, lezzetiyle sofranıza gurme bir meze seçeneği sunuyor. Hazırlaması son derece zahmetsiz olan ve misafir sofralarına çok yakışan bu nefis ikramlığın lezzetine doyum olmuyor. İşte, kolayca hazırlayacağınız karamelize soğan mezesi için videolu tarifi ve malzemeleri...