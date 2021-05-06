Karaman Yemekleri - Karaman'da Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Karaman Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Karaman ilinde çeşitli birçok yemek bulunmaktadır. Tatlısından tuzlusuna Karaman yöresinin lezzetleri ile ilgili bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Lezzetli yöresel yemekleri denemeden önce yemekler hakkında bilgi edinmeniz seçim yapmanızı kolaylaştıracaktır.

Meşhur Karaman Yemekleri - Karaman Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Fırın Kebap

Calla

Çoban Kavurma

Piliç Dolması

Kabak Çiçeği Dolması

Eğey Dolması

Papara

Sulu Pilav

İlisıra Dolması

Toyga Çorbası

Kuymak

Lokur

Bıldırcın Dolması

Çullama

Töğmeken

Domates Dolması

Zeyve Kebabı

Fırın Kebap

Karaman yöresinin en sevilen yemekleri arasında bulunan fırın kebap, koyun veya kuzu eti kullanılarak hazırlanmakta olan bir yemektir. Hazırlanan kebabın yağı ile ıslatılan pideler ile birlikte servis edilir.

Calla

Karaman mutfağının meşhur yemekleri arasında bulunan calla güveç kullanılarak hazırlanan bir yemektir. Temel malzemeleri et ve patlıcan olan calla yemeği Karaman yöresinde çok fazla tüketilen bir yemektir.

Çoban Kavurma

Karaman'ın en meşhur yemeklerinden birisi de çoban kavurmadır. Soğan ve domates ile birlikte kavrulan koyun etiyle hazırlanmakta olan çoban kavurma özellikle akşam yemeklerinde tercih edilen bir yemektir.

Piliç Dolması

Karaman yöresinde çok tercih edilen bir fırın yemeğidir. Piliç içerisine doldurulan iç pilav ile birlikte harika bir dolma olarak tüketilmektedir. Yanına eklenen sebzeler de piliç dolmasına lezzet katmaktadır.

Kabak Çiçeği Dolması

Tam olarak açmayan kabak çiçeklerinin toplanması ile hazırlanan yöresel bir yemektir. Pirinç ve kuş üzümü kullanılarak hazırlanan dolma harcı ile doldurulan kabak çiçeği zeytinyağlı suda haşlanarak pişirilir. Karaman yöresinde sevilerek tüketilen bir yemek türüdür.

Eğey Dolması

Tercihe göre koyun veya keçinin göğüs boşluğuna doldurulan iç pilav ile hazırlanan bir dolmadır. Karaman yöresinin en meşhur et yemeklerinden birisi olan eğey dolması, özel günlerde yapılan bir yemek türüdür.

Papara

Kolaylıkla hazırlanan papara yemeği, kavrulan soğanların üzerine koyulan bayat ekmekler ile hazırlanmaktadır. Ekmeklerin üzerine dökülen yoğurtlu ve baharatlı sosla birlikte servis edilir.

Sulu Pilav

Bulgur kullanılarak hazırlanan sulu pilav hem kolay hem de oldukça lezzetli bir yemektir. İçerisine eklenen et suyu veya et parçaları ile hazırlanan sulu pilav Karaman yöresinde sıklıkla tüketilmektedir.

İlisıra Dolması

Kuru patlıcanların içerisine doldurulan pirinçli harç ile birlikte pişirilen dolmalar yörenin en meşhur yemekleri arasında bulunmaktadır. Karaman ilinin en meşhur lezzetleri arasında bulunan ilisıra dolması yoğurt ile birlikte servis edilmektedir.

Toyga Çorbası

Karaman yöresinin en meşhur çorbalarından birisi olan toyga çorbası, nohut ve yarma kullanılarak hazırlanmaktadır. Tercihe göre sıcak veya soğuk olarak tüketilebilen toyga çorbası, hem sıcak günlerde hem de soğuk günlerde tüketilebilir.

Kuymak

Karaman şehrinin en meşhur tatlıları arasında bulunan kuymak, farklı yörelerde höşmerim olarak da bilinmektedir. Un ve toz şeker ile hazırlanmakta olan kuymak, yapılışı kolay bir tatlıdır.

Lokur

Lokur, Karaman yöresinin en sevilen hamur işleri arasında bulunur. İçerisinde yoğurt ve tahin gibi malzemeler bulunan hamur işi oldukça fazla tüketilmektedir.

Bıldırcın Dolması

Bıldırcın etini seven kişilerin denemesi gereken yöresel lezzetlerden birisi de bıldırcın dolmasıdır. Bıldırcın etleri yağda kızartıldıktan sonra içerisine doldurulan iç harç ile fırında pişirilerek hazır hale getirilir.

Çullama

Kıyma ve haşlanmış pirinç ile hazırlanan yöresel yemek, öncesinde haşlanıp sonrasında kızartılarak servis edilir. Karaman yöresinde oldukça fazla tüketilen lezzetli bir köftedir.

Töğmeken

Karamanlılar tarafından töğmeken olarak isimlendirilen yemek aslında semizotudur. Hem yemek olarak hem de yoğurtlu salata olarak tüketilen töğmeken yörenin en sevilen lezzetleri arasında bulunmaktadır.

Domates Dolması

Karaman yöresinde en fazla tüketilen yemek türü dolmalardır. Domates dolması da oldukça meşhur bir yöresel yemektir. Domateslerin içine doldurulan pirinçli harç ile birlikte pişirilen dolma sevilerek tüketilmektedir.

Zeyve Kebabı

Kuşbaşı et ile birlikte sacda pişirilen sebzelerden oluşan yöresel yemek, Karamanlılar tarafından sıklıkla tüketilmekte olan bir yemek olarak bilinir. Karaman şehrine gitmişken denemeniz gereken yemekler arasında bulunmaktadır.