Kapuska tarifi

Lahanayı güzelce yıkadıktan sonra doğrayın.



Soğanları ve biberleri de yemeklik doğrayın.



Tencereyi ocağa alın. Soğan ve biberleri ilave edip kavurun.



Üzerine salçayı da ekleyip kavurmaya devam edin.



Daha sonra doğradığınız lahanayı ve pirinci tencereye ekleyin.



Tuz ve karabiberi de attıktan sonra kapağını kapatıp orta ateşte pişirin.



Dibinin tutmaması için de ara ara kontrol edip su ilave edebilirsiniz.



Sıcak veya ılık olarak servis edin.



Afiyet olsun...