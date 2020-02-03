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Sebze Yemeği Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 03.02.2020 - 12:54,Son Güncelleme:/

Kapuska tarifi

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Kapuska tarifi

Kış sebzelerinin en sevilenlerinden biri de lahana. Her hali farklı lezzetli ama kıymalı ve soğanlı kapuska yemeği de bir başka güzel. Bir de zeytinyağlı olunca tadına doyum olmaz bir hale geliyor. Eğer siz de kapuskayı denemek isterseniz, haydi mutfağa! Malzeme listesi ve yapılış aşamaları aşağıda yazılı. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 adet orta boy lahananın yarısı
  • Yarım çay bardağı pirinç
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı domates
  • 2 çay kaşığı toz şeker
  • Tuz

Hazırlanışı

Lahanayı güzelce yıkadıktan sonra doğrayın.

Soğanları ve biberleri de yemeklik doğrayın.

Tencereyi ocağa alın. Soğan ve biberleri ilave edip kavurun.

Üzerine salçayı da ekleyip kavurmaya devam edin.

Daha sonra doğradığınız lahanayı ve pirinci tencereye ekleyin.

Tuz ve karabiberi de attıktan sonra kapağını kapatıp orta ateşte pişirin.

Dibinin tutmaması için de ara ara kontrol edip su ilave edebilirsiniz.

Sıcak veya ılık olarak servis edin.

Afiyet olsun...

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