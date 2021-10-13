Kanlıca mantarı nasıl pişirilir? En güzel taze kanlıca mantarı nasıl yapılır?

Kanlıca mantarı serin ve nemli iklimlerde yetişen kanlıca mantarı ile birbirinden farklı yemekler yapılabilir. Farklı pişirme teknikleri uygulanarak kanlıca mantarı hazırlanabilir.

Kanlıca Mantarı Nasıl Pişirilir?

Günümüzde en çok tüketilen besinlerden bir tanesi de kanlıca mantarıdır. Kanlıca mantarı ile birbirinden farklı yemekler yapılabilir. Kanlıca mantarı pişirilirken ise çok dikkat edilmelidir. Öncelikle soğan yemeklik doğranır. Tencereye zeytinyağı alındıktan sonra orta ateşte yağ kızdırılır. Soğanlar tenceredeki yağın içerisine atıldıktan sonra iyice sotelenir.

Yaklaşık 1 dakika boyunca sotelenen soğanın üzerine temizlenip doğranan kanlıca mantarları eklenir. Tavanın içerisinde mantarlar da uygun bir şekilde sote yapılır. Sotelenen mantarın üzerine tuz, karabiber ve kırmızı biber de eklenir. Baharatlar ile tatlandırılan kanlıca mantarları sıcak sıcak servis edilir.

En Güzel Taze Kanlıca Mantarı Nasıl Yapılır?

Kanlıca mantarının birbirinden farklı pişirme teknikleri bulunmaktadır. En çok tercih edilen yemeklerden biri kanlıca mantar sotesidir. Kanlıca mantarı doğrandıktan sonra soğan ve baharatlar ile sote yapılır. Ayrıca fırında da kanlıca mantarı pişirilebilir. Temizlenip ayıklanan kanlıca mantarı zeytinyağı ve baharatlar ile harmanlandıktan sonra fırında orta ateşte pişirilir. Büyük kanlıca mantarları istenildiği takdirde ızgara da yapılabilir. Öncelikle kanlıca mantarının kabukları soyularak temizlenir. Sonrasında ise zeytinyağı ve baharatlardan oluşan sos bir fırça yardımı ile mantarlara sürülür. Hazırlanan mantarlar ızgara üzerinde önü ve arkası çevrilerek pişirilir. Kanlıca mantarı çok hassas olduğu için fazla pişirilmemelidir.

Kanlıca Mantarı İle Neler Yapılır?

Kanlıca mantarının pek çok faydası bulunmaktadır. Halk arasında "Melki" adıyla da bilinen Kanlıca mantarının protein oranı oldukça yüksektir. Russulaceae familyasından olan Kanlıca mantarı yenilebilir. Türkiye'de en çok bilinen yaban mantarı olan Kanlıca mantarının üç ayrı türü bulunmaktadır. Turuncu renkli ve şapkalı olan Kanlıca mantarı yağmur suyu ile ıslanmaktadır. Amino asit miktarı yüksek olan Kanlıca mantarı ızgara, sote, kavurma ve ekmek yapımında kullanılmaktadır. Bazı yörelerde Kanlıca mantarından turşu da yapılabilir.

Kanlıca Mantarının Faydaları Nelerdir?

Kanlıca mantarının sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Özellikle de yüksek miktarda amino asit ve protein içeren kanlıca mantarı vücuttaki protein dengesini sağlamaktadır. Kanlıca mantarı vücut için yararlı olan kalsiyum, fosfor ve demir ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca mantarda sodyum, potasyum ve magnezyum bulunur. Kanlıca mantarı vücut için gereken önemli vitamin ve minerallere de sahiptir. B1, B2 ve C vitaminlerini içeren Kanlıca Mantarı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Düzenle Kanlıca mantarı tüketildiğinde vücut hastalıklardan da korunacaktır. Kanlıca mantarı tansiyonu dengeleyerek yüksek tansiyonun da düşmesini sağlar. Günümüzde Kanlıca mantarı şeker hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca Kanlıca mantarı kanseri önlemekte de çok yararlıdır.

Kanlıca mantarı genellikle Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde yetişmektedir. Hassas bir yapıya sahip olan Kanlıca mantarı özen gerektiren besinlerden bir tanesidir. Kanlıca mantarının nasıl pişirileceği bilinmeli ve ona göre tariflerde kullanılmalıdır.

Yöresel yemeklerde çok sık kullanılan Kanlıca mantarından börek, turşu ve ekmek yapılmaktadır. Ayrıca Kanlıca mantarı sotesi ve ızgarası da lezzetli ve pratik yapılan yemekler arasında yer alıyor. Mantar tüketmeyi seven kişiler Kanlıca mantarının tadına mutlaka bakmalılar. Besin değeri yüksek olan Kanlıca mantarının sağlığa pek çok faydası bulunur. Mantarın doğru usulde pişirilmesi de çok önem taşır.