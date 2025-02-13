Kandilde ne dağıtılır? Kandilde neden kandil simidi dağıtılır? İşte, Kandillerde dağıtılacak ikramlıklar

Kandil günü evinizde yapacağınız tatlı veya tuzlu tarifleri komşularınıza dağıtabilir, bu mübarek anlam ve önemini paylaşabilirsiniz. Kandil dediğimizde ilk akla gelen lezzet kandil simidi oluyor. Kutsal günlerde yapılan kandil simidi, sokaktakilere veya ihtiyacı olanlara dağıtılarak bu özel günde hayır işlenir, kandil kutlanır. Peki kandillerde ne dağıtılır? Kandilde yapılacak tatlılar neler?

Kandil simidi



Kutsal günlerimizden olan kandillerde yenmesi adetten olan kandil simidi en sevilen hamur işlerinin başında geliyor. İçindeki mahlep sayesinde benzersiz bir tadı ve kokusu olan kandil simidini, fırınlardan ve pastanelerden alabileceğiniz gibi kendiniz evde de yapabilirsiniz. İşte tadı damağınızda kalacak, çok kolay bir kandil simidi tarifi.

Gözden Kaçmasın Kandil simidi tarifi Haberi görüntüle

Un helvası



Mutfağımızın vazgeçilmez tatlılarından biri olan un helvası özellikle bayram ve kandil günlerinde tercih ediliyor. Yapımı pratik gibi görünse de kıvamına çok dikkat etmekte fayda var. Herkesin çok beğeneceği bu tatlıyı ister 5 çayında isterseniz de ana yemeklerde de sunabilirsiniz.

Gözden Kaçmasın Un helvası tarifi Haberi görüntüle

İrmik helvası



En kolay ve lezzetli tatlılardan biridir irmik helvası. Tarçınla ya da dondurmayla muhteşem uyum sağlayan irmik helvası daha pişerken bütün evi mis gibi kokutur. Özel günlerde kavurup komşularla paylaşması da adetten olan irmik helvasının en leziz tarifini hemen aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Gözden Kaçmasın İrmik helvası tarifi Haberi görüntüle



Lokma tatlısı



Genelde hazır almayı tercih ettiğimiz lokma tatlısı aslında çok kolay hazırlanabilir. İşte huzurlarınızda pratik lokma tatlısı tarifi…