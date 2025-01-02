KANDİL SİMİDİ TARİFİ (SUSAMLI, MAHLEPLİ) || Pastane usulü kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kandil simidini yapıp sevdiklerinize dağıtarak bu mübarek günlerde paylaşmanın ve birlikte olmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Kandiliniz mübarek olsun! İşte kandil simidi tarifi yapışılı ve püf noktaları hakkında detaylar...Kandil simidini yapıp sevdiklerinize dağıtarak bu mübarek günlerde paylaşmanın ve birlikte olmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Kandiliniz mübarek olsun! İşte kandil simidi tarifi yapışılı ve püf noktaları hakkında detaylar...



Kolay Kandil Simidi Tarifi



Malzemeler:



125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta (akı içine, sarısı üzerine)

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

Aldığı kadar un (yaklaşık 3-3,5 su bardağı)



Üzeri için: Susam ve çörek otu





Yapılışı:



1. Hamuru Hazırlayın:



Geniş bir kapta tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, yumurta akı, sirke, tuz ve şekeri karıştırın. Kabartma tozunu ve azar azar unu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.



2. Şekil Verin:



Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp ince uzun rulo yapın ve uçlarını birleştirerek simit şekli verin.



3. Üzerine Yumurta Sarısı Sürün:



Şekil verdiğiniz simitlerin üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu serpin.



4. Pişirin:



Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin. Afiyet olsun!