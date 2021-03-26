Kandil simidi tarifi: Kandil simidi nasıl yapılır?
Kandil günlerinin geleneksel ikramlıklarından olan kandil simidi, Berat Kandili’nin gelmesiyle birlikte merakla araştırılmaya başlandı. Kandil simidi birkaç malzeme ile kolayca yapılabiliyor. İşte, pek çok evde kolayca yapabileceğiniz lezzetli kandil simidi tarifi.
Kandil günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan kandil simidi mahlepli ya da mahlepsiz olarak farklı şekillerde yapılabiliyor. İşte, kandil simidi yapımı için detaylı bilgiler…
MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ
Malzemeler:
4,5 su bardağı un
125 gram eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1,5 çay bardağı sulu yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
Yumurta
Susam
Yapılışı:
Bir kapta ya da büyük bir kâsede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın.
Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun.
Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin.
Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.
Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.
180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.
Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ
Malzemeler:
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1,5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için;
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu
Yapılışı:
Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın.
Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Elle açıp çay bardağının ağzını kullanarak yuvarlaklar kesin.
Yuvarlakların ortalarını da şişe kapağı ile kesin.
Ardından yumurta beyazına ve susama bulayın.
180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.