Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi tarifi

Kandil simidi hazırlarken tereyağının oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Ayrıca içerisine ekleyeceğiniz sirke simitlerinizin gevrek olmasını sağlayacaktır. Dilerseniz mahlepli veya mahlepsiz olarak hazırlayabilirsiniz. İşte, kandil simidi yapımı için detaylı bilgiler...

MALZEMELER:

2 adet yumurta

250 gram tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

4 su bardağı un

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

2 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sirke

Üzeri için;

Çörek otu

Susam

NASIL YAPILIR?

Yumurtanın sarısını yoğurma kabına alın. Üzerine sırayla sirkeyi sıvı yağ, şeker, kabartma tozu, tuz ve tereyağını ekleyin ve karıştırın. Ardından mahlep ve unu da ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar güzelce yoğurun.

Hamurunuz hazır olunca ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle yuvarlayın ve simit halka olacak şekilde iki ucunu da birleştirin. Simitlerinizi önce yumurta akına, ardından susama batırıp fırın tepsisine dizin. Üzerine de çörek otu serpip fırından güzelce pişirin.