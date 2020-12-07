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İHA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Kamp ateşlerinin vazgeçilmez yiyeceği: İrişkit

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Kamp ateşlerinin vazgeçilmez yiyeceği: İrişkit
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Kahramanmaraş’ta et sucuğu olarak bilinen irişkit özel baharat karışımıyla doğaseverlerin de vazgeçilmezi oldu.

Kahramanmaraş’ta yörenin en önemli yiyeceklerin arasında yer alan ve en eski usul olan irişkit kendine has lezzetiyle vazgeçilmez gıda ürünleri arasında yer alıyor.

Kamp ateşlerinin vazgeçilmez yiyeceği: İrişkit

İrişkit sucuğunun doğaseverlerin en çok tükettiği lezzetlerin başında geldiğini söyleyen Doğan Yenigül, “Şehrimizin çok farklı yerlerini gezip görmek için saatler süren yolculuğumuz oluyor. Elbetteki vazgeçilmezimiz olan irişkit sucuğunu yolculuğa çıkmadan mutlaka yanımıza alıyoruz. Gördüğümüz en güzel ortamda durarak yanımızda getirdiğimiz irişkiti pişirmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Doğaseverler için vazgeçilmez bir lezzet. Mutlaka yemeyenlerin de tatmasını öneriyoruz" dedi.

Kamp ateşlerinin vazgeçilmez yiyeceği: İrişkit

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