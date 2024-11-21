Kalkan balığı nasıl temizlenir, nasıl pişirilir? Evde kalkan balığı tarifi ve yapımı

Görünüşü görkemli olan kalkan balığı lezzetiyle de tadına bakanları hayran bırakıyor. Yassı biçimli bir balık olan kalkan balığı evde nasıl temizlenir merak ediliyor. Kalkan balığının; Türkiye'nin tüm denizlerinde yetiştiği belirtilmektedir. Bununla birlikte Karadeniz'de en kaliteli çeşidi bulunmaktadır. İşte, kalkan balığı nasıl temizlenir, nasıl pişirilir ve yenir merak edenlere tüm detaylar haberimizde...

Kalkan Balığı Nasıl Temizlenir?

Kalkan balığı; oldukça lezzetlidir. Ancak temizlenmesi çok zahmetlidir. Kalkan balığının temizlenmesi adına özel kalkan bıçakları kullanılmalıdır. Normal bıçakla da temizlenebilir. Fakat kalkan balıklarına özel olarak kullanılan bıçaklara nazaran daha zor temizlenebilir. Kalkan balığının pullarını ve iç organlarını alarak temizlenmesi gereklidir.

Kalkan balığı; avlandıktan hemen sonra 24 saat canlı kalabilmektedir. Bu yüzden temizleme işlemi yapılmadan, öldüğünden emin olmak gereklidir. Temizlik sonrasında balıkları, bol su ile yıkamak önemlidir.

Kalkan Balığı Nasıl Pişirilir?

Kalkan balıkları tercih edilirken genel olarak 5 kilogram etrafındaki erkek kalkan balıkları tercih edilir. Dişi kalkanlar, yumurta kesesi taşıdığı için, lezzetleri çok değişir. Bundan ötürü dişi kalkan balıkları tercih edilmemektedir. Kalkan balığı; ızgarada, tavada, fırında her türlü tarif ile pişirilebilmektedir.

Kalkan balığının tavada, fırında ve ızgarada farklı şekillerde pişirildiği belirtilebilir. Bununla birlikte kalkan balığının pek çok tarife sahip olduğunun ve her tarifin de oldukça lezzetli olduğunu belirtmek mümkündür.

Kalkan Balığı Tarifleri Nelerdir?

Kalkan balığının birden fazla tarifi bulunmaktadır. Bu tariflerden birisi; balıklar iyice temizlenerek, zeytinyağı ile marine edilerek, her tarafı yağlanmalıdır. Tepsi içerisine alınan balığın üstüne rendelenen tuzu ve sarımsakları karıştırıp, eşit şekilde dağıtmak gereklidir. Son şekilde defne yaprakları da eklenerek 200 derecelik fırına alınır. Bu şekilde yaklaşık olarak 35 dakika boyunca pişirmek yeterli olacaktır.

Kalkan Balığı Mevsimi Ne Zaman?

Şubat ayı kalkan balığı mevsiminin başlangıcıdır. Bunun dışında kış boyunca ve her mevsimde tüketilebilir.