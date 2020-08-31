Kaliteli uykunun yolu da mutfaktan geçiyor

Uyku, oldukça karmaşık ve mekanizması hala net olarak çözülememiş bir durum. Uyku zamanlamasının, süresinin ve yoğunluğunun belirlenmesinde birçok etken bulunuyor. Uyku düzeni üzerindeki temel faktörlerden biri de kuşkusuz beslenme. Özellikle pandemi sürecinin yaşandığı bu dönemde stres ve kaygı düzeyinin artması, beslenme düzeninin bozulması gibi durumlar uyku bozukluklarına neden olmaktadır.

“Uyku ve beslenme arasında birbirini etkileyen karşılıklı bir ilişki var” diyen Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, “Yani uyku düzeninin bozulması sağlıklı beslenme düzenini olumsuz yönde etkilerken tüketilen bazı besinler de uyku kalitesini azaltmaktadır. Örneğin, gece geç saatlerde uyumanın fast food tüketimini artırdığına, sebze tüketimini azalttığına ve düşük fiziksel aktiviteye neden olduğuna dair yapılan çalışmalar mevcuttur. Ayrıca kronikleşmiş uykusuzluğun besin alımını artırdığı ve buna bağlı olarak vücut ağırlığının arttığı yapılan bazı çalışmalarda gösterilmiştir.

Buna karşılık tükettiğimiz bazı besinlerle de uyku kalitemizi artırabilir ya da bozabiliriz. Özellikle akşam yemeğinde sindirimi zor yiyecekler, kızartmalar, yağ ve şeker içeriği yüksek gıdalar tüketmek ve uyku saatine yakın zamanlarda kafein içeriği yüksek çay, kahve, kola gibi içecekleri tüketmek hem uykuya geçişi zorlaştıracak hem de uyku kalitesini azaltacaktır” şeklinde konuştu.

UYUMADAN 2 SAAT ÖNCE BESİN ALIMI KESİLMELİ

Uykuya geçişi kolaylaştırmak için ilk yapmamız gereken şeylerden biri ise uyumadan en az 2 saat önce besin alımının kesilmesidir. Bunun yanın da kafein içermeyen bitki çayları da uykuya geçiş konusunda önemli bir yardımcıdır. Özellikle passiflora bitkisinin çayının uykusuzluk üzerine hafif düzeyde olumlu etkileri olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRAN BESİNLER

Uyku kalitesini artıran besinlerin ortak özelliği triptofan amino asidinden zengin olmaları. Triptofan seratonin hormonunun üretimini artırırken seratonin de mealtonin hormonunu destekler. Melatonin vücudun gece ve gündüz farklılıklarına uyum sağlamasında görev alır. Yani hava karardığında uykumuzun gelmesini, aydınlandığında da uyanmamızı sağlar. Dolayısıyla triptofan içeriği yüksek olan besinler uyku kalitesini artırır. Ayrıca yatmadan önce kuru baklagiller, yağlı tohumlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi magnezyum içeriği yüksek olan gıdaları tüketmek uyku kalitesini pozitif yönde etkilemektedir. Uykuya geçişi kolaylaştıran besinleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

• Muz

• Kayısı

• Elma

• Ispanak

• Tatlı patates

• Badem

• Keten tohumu

• Süt

• Yoğurt

• Kefir

• Kuru baklagiller

• Kafeinsiz bitki çayları