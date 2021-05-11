Kalburabastı nasıl yapılır? Tam kıvamında kalburabastı tarifi

Kalburabastı, mutfağımızın geleneksel tatlılarından biri. Kolay bir şekilde hazırlandığı için bayramlarda ve özel günlerde de sık sık hazırlanıyor. Ancak hazırlarken birkaç püf noktasına dikkat etmekte fayda var.

Eğer kalburabastı tatlınıza şekil vermek için özel bir aparatınız yoksa rende de kullanabilirsiniz. Ayrıca tatlınızın hamuruna 1 yemek kaşığı sirke ekleyerek de kıyır kıyır bir kıvamda olacaktır.

Tatlınızın şerbetini hazırlarken hamurun ılık, şerbetin de soğuk olması gereklidir. Böylece tatlınız şerbetini güzelce çeker. Eğer şerbeti sıcak olarak dökerseniz, tatlınız hamurlaşabilir.

MALZEMELER

2,5 su bardağı un

100 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı irmik

1 çay bardağı ceviz içi

Yarım paket kabartma tozu

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

NASIL YAPILIR?

İlk olarak tatlınızın şerbeti için suyu ve şekeri tencereye koyup kaynatın. Daha sonra birkaç damla limon suyunu da ekleyin ve 10 dakika daha kaynatın. Ardından soğuması için şerbeti kenara alın.

Hamuru için unu bir kaba koyun. Daha sonra oda sıcaklığındaki tereyağını azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ardından diğer malzemeleri de ekleyip güzelce yoğurun. Hamurunuz yumuşak kıvama gelince dinlendirin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın. Sonra hamuru bir kalbura veya yağlanmış rendeye bastırıp küçük parçalar halinde açın. Açılan hamurun içine ceviz koyup kapatın. Hazırladığını tatlıları yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlının üstüne soğuyan şerbetinizi dökün. Şerbeti çekmesi için biraz bekledikten sonra tatlınızı servis edebilirsiniz.