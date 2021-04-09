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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 09.04.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

Kalburabastı nasıl yapılır? İşte kalburabastı malzemeleri ve tarifi

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Kalburabastı nasıl yapılır? İşte kalburabastı malzemeleri ve tarifi

Kalburabastı tatlısı hem görünümü hem de lezzetiyle sofralarınızın yıldızı olacak. Özellikle iftar ve bayramlarda ikram edilen bu nefis tatlının yapımı da çok pratik. Ağızda dağılan yapısıyla da çay saatlerinizin vazgeçilmezlerinden olacak. Peki kalburabastı nasıl yapılır? İşte kalburabastı malzemeleri ve tarifi...

Kalburabastı, mutfağımızın geleneksel şerbetli tatlılarından biri. Yapımı her ne kadar zor gibi görünse de aslında oldukça basit. Eğer evinizde tatlınıza şekil verecek kalbur yoksa kevgirden de faydalanabilirsiniz. Denemek isterseniz, kalburabastı tarifini sizin için derledik. Çok beğeneceksiniz.

MALZEMELER:

125 gram tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı irmik
1 tane yumurta
Yarım paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Aldığı kadar un
1 su bardağı ceviz

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu

NASIL YAPILIR?

Tatlınızın şerbeti için suyu ve şekeri tencerede kaynatın. Ardından birkaç damla limon suyu ekleyerek 10 dakika kadar daha kaynatın. Şerbetiniz hazır olunca soğuması için bir kenara alın.

Hamuru için tereyağı, sıvı yağı, yumurtayı ve yoğurdu bir kaba alın ve iyice karıştırın. Daha sonra irmiği ve kabartma tozunu ilave edin ve karıştırmaya devam edin. Hamura yavaş yavaş unu da ekleyip yoğurun. Ardından ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinde yuvarlayın. Yuvarladığını hamuru bir kalbura bastırıp küçük küçük açın. Hamurun içine ceviz koyun ve kapatın. Tatlınızı tepsiye dizin ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Fırından alınca üzerine soğuyan şerbeti dökün. Tatlınız şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz.

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