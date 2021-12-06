Kalamar nedir? Kalamar dolma nasıl yapılır? İşte kalamar dolma tarifi

Kalamar, yaklaşık 300 farklı türü barındıran Teuthida takımını oluşturan uzunca, ovalimsi bedenli kafadan bacaklılar sınıfında yer alan bir deniz canlısıdır. Kalamar, diğer kafadan bacaklılar gibi belirgin bir kafaya, çift taraflı simetrik bir yapıya, manto ve kollara sahiptir. Gözleri kafasıyla vücudunun tam ortasında yer almaktadır. Akdeniz ülkeleri mutfağına giren eti, balık avı içinde mükemmel bir olta yemidir.

Yaşamını sürdürebilmesi için deniz suyunun belirli bir ısıda ve tuz oranında olması gerekir ki bu sebeple Türkiye sularında Marmara Denizi'nin batı kesiminden başlayarak Ege ve Akdeniz’in tamamında bulunur. Türkiye sularındaki en yaygın bulunan türü Avrupa kalamarı veya Adi Kalamar olarak da bilinen Loligo vulgaris'tir. Kalamar yaygın inanışın aksine mürekkep balığı veya ahtapot değildir.

KALAMAR DOLMA YAPIMI

Yapımı için malzemeler



•4 adet kalamar

•4 yemek kaşığı ezine peyniri

•3-4 kök ıspanak

•Yarım demet dereotu

•2 adet arpacık soğan

•2-3 diş sarımsak

•3 yemek kaşığı zeytinyağı

•1 çay bardağı kuru ekmek kırıntısı

Kalamarın terbiyesi için:

•1 su bardağı süt

•2 çay kaşığı karbonat

•1 çay kaşığı toz şeker

Peynirli kalamar dolması tarifi Nasıl yapılır?

Sütü bir kaseye alıp içine şeker ve karbonatı ilave edin ve karıştırın. Kalamarları bu karışımda en az 3 saat hatta mümkünse 1 gün bekletin.

İç harcı için soğanı ve sarımsağı ince ince kıyın. Ispanakları ve dereotunu da doğrayın.

Zeytinyağını bir tavada kızdırıp soğanı ve sarımsağı ekleyip soteleyin. Dereotu ve ıspanağı da ekleyip 2-3 dakika daha tavada çevirin.

Ocaktan alıp içine ekmek kırıntısını, peyniri, tuzu ve karabiberi ekleyin ve harmanlayın.

Sütten aldığınız kalamarları kağıt havluyla kurulayın.

İçine hazırladığınız ıspanaklı harcı doldurup ağzını bir kürdan yardımıyla kapatın. Dolmaları varsa ızgarada yoksa ızgara çizgili döküm tavada 10-15 dakika civarı pişirin.