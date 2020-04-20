Kakaolu bisküvili magnolia tarifi
Adını New York’ta bulunan Magnolia Bakery’den alan magnolia puding, son yıllarda Türkiye’deki en favori tatlılardan. Genelde meyve ve sade bisküviyle yapılan bu pudingi dilerseniz kakaolu kremalı bisküviyle de yapabilirsiniz. İşte tarifimiz...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 1 yemek kaşığı un
- 1 çay bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı krema
- 1 yumurta sarısı
- Yarım paket vanilya
- 1 su bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 10-12 adet kakaolu kremalı bisküvi
Kakaolu bisküvili magnolia tarifi Nasıl yapılır?
Un, şeker ve vanilini sos tenceresinde karıştırın.
Üzerine sütü çırparak ekleyip orta ateşte kıvamı koyulaşana kadar pişirin.
Bu esnada yumurta sarısını bir kasede çırpın.
Muhallebiden biraz alıp yumurta sarısını ılıştırdıktan sonra hepsini tencereye aktarın.
2-3 dakika daha pişirdikten sonra içine tereyağını ilave edin.
Tereyağı eriyene kadar karıştırın.
Ardından bir mikser yardımıyla soğuyana kadar çırpın.
Bisküvileri ikiye ayırıp kremalarını bıçakla kazıyın ve muhallebiye ekleyin.
Muhallebiyi üzeri kaymak tutmayacak şekilde streç filmle kaplayıp buzdolabında iyice soğutun.
Kremayı mikserle çırparak koyulaştırın.
Krema koyulaşınca soğuttuğunuz muhallebiye ekleyip harmanlayın.
Bisküvileri çok ince olmayacak şekilde robottan geçirin.
Kaselerin en altına bisküvi üzerine krema, üzerine yeniden bisküvi ve en üste yeniden krema şeklinde katmanlar halinde doldurun.
Magnolia’nız hazır. Dilediğiniz gibi süsleyip servis edin. Afiyet olsun…