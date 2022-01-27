Kajun baharatı nedir, içeriğinde neler var?
Kajun baharatı, patates kızartmalarında, fırında patateste, tavuk yemeklerinde ve soslarda kullanılmaktadır. İçeriğindeki baharat sayısının fazlalığı dolayısıyla pek çok vatandaş, kajun baharatı nedir ve içerisinde neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte, sofralarınızda yer vermeden önce gözden geçireceğiniz kajun baharatı içerik listesi
Kajun baharatı içerisinde çok sayıda baharat bulunuyor. Bunlar; taze öğütülmüş karabiber, soğan tozu, sarımsak tozu, kurutulmuş kekik, deniz tuzu, kuru fesleğen, acı kırmızı biber, öğütülmüş beyaz biber (ya da karabiber), kimyon, toz kırmızı biber, öğütülmüş kereviz tohumu içeriğinde oluşabilmektedir.
Ancak bazı tariflerde içerisinde küçük ekleme ve çıkarmalar da bulunabilmektedir.