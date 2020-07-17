MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüKahramanmaraş'ta kadınların yaptığı çardak ekmeği yoğun ilgi görüyor
GeriYemek Kültürü Kahramanmaraş'ta kadınların yaptığı çardak ekmeği yoğun ilgi görüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 16:37,Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta kadınların yaptığı çardak ekmeği yoğun ilgi görüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahramanmaraş'ta kadınların yaptığı çardak ekmeği yoğun ilgi görüyor
Abone Olgoogle-news

Kahramanmaraş'ta 9 yıldır ekmek yaparak geçimini sağlayan Rahime Çura, yağlı, normal ve baskılı çeşitleriyle yaptıkları çardak ekmeğinin yörede ve çevre illerde tutkunlarının çok olduğunu söyledi.

Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesinde 9 yıldır ekmek yaparak geçimini sağlayan 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Rahime Çura, yağlı, normal ve baskılı çeşitleriyle yaptıkları çardak ekmeğinin yörede olduğu gibi çevre il ve ilçelerde de tutkunlarının çok olduğunu söyledi.

Kahramanmaraşta kadınların yaptığı çardak ekmeği yoğun ilgi görüyor


İşini severek yaptığını söyleyen Çura, “Eskiden kalma bir mesleği halen sürdürmeye çalışıyoruz. Çardak’ın aynı sokak üzerinde 6-7 civarında ekmek fırınının tamamı kadınlar tarafından işletilir. Ekmeklerimiz katkısız olduğu için uzun süre bekletilebiliyor ve kolay kolay bozulmuyor. Bu lezzet için özellikle buraya gelenler var. Mesleğimi çok seviyorum" dedi.
Bir başkasının yanında çalışarak işi öğrendiğini ve kendi iş yerini açtığını anlatan Çura, "Şuan burada elemanlarım var. Hem ben kazanıyorum hem de onlar kazanıyor. Temiz ve hijyenik ortam sağlayarak emeğimizin karşılığı alıyoruz" diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi