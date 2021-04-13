Kahke tarifi: Kahke nasıl yapılır?

Kahke, Gaziantep mutfağından nefis bir tarif. Antepli ustalar bu güzel lezzeti Halep'ten getirmiş. Ağızda dağılan kıvamıyla çay saatlerini renklendiren kahke, uzun süre tazeliğini koruyor. Tuzlu ve şekerli çeşitleri de yapılabilen kahkenin tarifini sizler için derledik.

MALZEMELER:

125 gram tereyağı

Yarım su bardağı süt

1 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı şeker

3 yemek kaşığı anason

3 yemek kaşığı susam

3 yemek kaşığı çörek otu

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

NASIL YAPILIR?

Tereyağının oda sıcaklığında yumuşamasını sağlayın. Daha sonra tereyağı ve şekeri yoğurma kabına alıp güzelce yoğurun. Kabartma tozu ve un dışındaki malzemeleri de ilave edin. Ardından un ve kabartma tozunu da yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya devam edin.

Hamurunuzun yumuşak kıvamda olmasına dikkat edin. Hamurunuz yumuşak ve ele yapışmayacak kıvama un ilave etmeyin. Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıp ellerinizle hamuru uzatın ve uçlarını birleştirin. Ardından yağlayıp tepsiye dizin. Fırına verip 180 derecede kızarana kadar pişirin.