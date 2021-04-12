Kadınbudu köfte tarifi: Kadınbudu köfte nasıl yapılır?

Kadınbudu köfte, kıyma ve pirinç ile yapılıyor ve sofralarda iftar menülerine kusursuz bir şekilde eşlik ediyor. Hem göze hem vücuda faydalı bir yemek olan kadınbudu köfteyi evde kolay tarifimizle zahmetsizce hazırlayabilirsiniz. İşte o meşhur kadınbudu köfte tarifimiz için sizi şöyle alalım. Şimdiden afiyet olsun…

Kadınbudu Köfte Tarifi

Malzemeler:

600 gr köftelik kıyma (az yağlı)

1 soğan

1 yumurta

1 kahve fincanı pirinç

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Panesi için;

Yarım çay bardağı galeta unu

Yarım çay bardağı buğday unu

1 yumurta

Kızartmak için;

2-3 su bardağı ayçiçeği yağı

Kadınbudu Köfte Yapılışı:

İlk önce kıymayı iki eşit parçaya bölün ve seramik ya da teflon bir tavaya kıymanın yarısını alıp 2-3 kaşık su ekleyin.

Kıymayı orta ateşte kavurun. Ocaktan almadan hemen önce kıyılmış soğanı da ekleyip birkaç dakika daha kavurun ve harcı soğumaya bırakın.

Sonrasında pirinci yıkayıp süzün, haşlanmak için tencerede kaynatın.

Haşlanan pirinçleri bir kenara alın, soğumasını bekleyin.

Kavrulmuş kıyma ve çiğ kıymayı bir kaba alın. Soğuyan pirinçlerin suyunu süzüp kıymalara katın.

Ardından yumurta, tuz ve baharatı da karışıma ilave edin.

Harcı karışana kadar yoğurun ve buzdolabında 2 saat bekletin.

Dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayarak köftelere şekil verin.

Un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayıp ayçiçeği yağında kızartın.

Kadınbudu Köftenin Püf Noktaları

Kadınbudu köfte hazırlarken kullanacağınız kıymanın az yağlı olmasına dikkat edin. Aynı zamanda kıymanın iki kez çekilmesi de lezzetini artıracaktır.

Pirinçleri ortalama 15 dakika haşlamanızı tavsiye ederiz. Aksi halde fazla haşlanırsa kıvamı bozulur.

Kıymaların üzerini mutlaka unlayın. Unla harmanlanan köfteler daha çıtır olacaktır.

Köfteleri pişireceğiniz yağın sıcak olması da köftelerin eşit miktarda pişmesini sağlar.