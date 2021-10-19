Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi tarifi ve malzemeleri
Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi, bu tatlıyı yapmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kadayıflı muhallebi tatlısı oldukça sevilen sütlü tatlılardan biri. İçerisinde bulunan kadayıfın lezzeti ile muhallebinin birleşiminden oluşan tatlı oldukça da pratik. Peki, kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri
Kadayıflı muhallebinin nasıl yapıldığı ve tarifi araştırılıyor. Kadayıflı muhallebi tatlısı pratik sütlü tatlılardan biridir. Bu tatlıyı yaparken kadayıflarınızı şekerle birlikte tereyağında ara sıra karıştırarak kısış ateşte kavurmanız gerekiyor. Bir kat kadayıf bir kat muhallebi şeklinde katlar çıkarak tatlıyı hazırlayabiliyorsunuz.
KADAYIFLI MUHALLEBİ YAPILIŞI VE MALZEMELERİ
250 gram kadayıf
5 yemek kaşığı toz şeker
4 yemek kaşığı tereyağı
Bir su bardağı iri dövülmüş ceviz
Muhallebi için:
1 litre süt
Yarım su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı mısır nişastası
2 yemek kaşığı un
1 yumurta
1 paket vanilya
1 paket krem şanti
KADAYIFLI MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?
Kadayıflı muhallebi tatlısı yapımı için öncelikle tereyağını geniş bir tavada eritin. Kadayıflarınızı şekerle birlikte tereyağında ara sıra karıştırarak kısış ateşte kavurun. İçine dövülmüş cevizinizi ekleyip altını kapatın. Başka bir kaba alıp soğumaya bırakın.
Bir sos tenceresinde un, nişasta, vanilya, şeker ve yumurtayı karıştırın. Sütü de ekleyip pişirmeye başlayın.
Muhallebi kıvamını alınca altını kapatıp soğumasını bekleyin. Soğuyunca içine krem şantiyi ilave edip mikserle çırpın.
Kadayıflarınızın yarısını dikdörtgen tepsinizin tabanına iyice yayın. Üzerine muhallebinin tamamını her tarafı eşit olacak şekilde yayın. En üste kadayıfların kalanını döküp yine her tarafı eşit olacak şekilde iyice yayın. En az 2 saat buzdolabında katılaşması için bekletin. Ardından dilimleyip servis edebilirsiniz.