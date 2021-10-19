Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi tarifi ve malzemeleri

Kadayıflı muhallebinin nasıl yapıldığı ve tarifi araştırılıyor. Kadayıflı muhallebi tatlısı pratik sütlü tatlılardan biridir. Bu tatlıyı yaparken kadayıflarınızı şekerle birlikte tereyağında ara sıra karıştırarak kısış ateşte kavurmanız gerekiyor. Bir kat kadayıf bir kat muhallebi şeklinde katlar çıkarak tatlıyı hazırlayabiliyorsunuz.

KADAYIFLI MUHALLEBİ YAPILIŞI VE MALZEMELERİ

250 gram kadayıf

5 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı tereyağı

Bir su bardağı iri dövülmüş ceviz

Muhallebi için:

1 litre süt

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı un

1 yumurta

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

KADAYIFLI MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?

Kadayıflı muhallebi tatlısı yapımı için öncelikle tereyağını geniş bir tavada eritin. Kadayıflarınızı şekerle birlikte tereyağında ara sıra karıştırarak kısış ateşte kavurun. İçine dövülmüş cevizinizi ekleyip altını kapatın. Başka bir kaba alıp soğumaya bırakın.

Bir sos tenceresinde un, nişasta, vanilya, şeker ve yumurtayı karıştırın. Sütü de ekleyip pişirmeye başlayın.

Muhallebi kıvamını alınca altını kapatıp soğumasını bekleyin. Soğuyunca içine krem şantiyi ilave edip mikserle çırpın.

Kadayıflarınızın yarısını dikdörtgen tepsinizin tabanına iyice yayın. Üzerine muhallebinin tamamını her tarafı eşit olacak şekilde yayın. En üste kadayıfların kalanını döküp yine her tarafı eşit olacak şekilde iyice yayın. En az 2 saat buzdolabında katılaşması için bekletin. Ardından dilimleyip servis edebilirsiniz.