Kaburga nasıl pişirilir? Kuzu ve dana kaburga fırında, tavada nasıl pişirilmeli?

Kuzu ve dana kaburga oldukça lezzetli olan et türleridir. Özellikle kuzu kaburgaya karşı büyük bir ilgi olduğu görülmektedir. Kaburgayı birçok farklı teknikle pişirme şansınız bulunmaktadır. Bu yüzden zevkinize uygun olan bir pişirme yöntemini kolayca kullanabilirsiniz. Kaburganın lezzetli ve doyurucu olması ilgi çekmesine yardımcı olmaktadır.

Kaburga Nasıl Pişirilir?

Kaburga, kemikli ve lezzetli bir et türü olarak dikkat çekmektedir. Kaburga, hayvanın göğüs boşluğunun iki yanında yer almaktadır. Bu etin az yağlı ve gevşek dokulu bir yapısı bulunmaktadır. Kaburgayı tavada, fırında veya ızgarada yapmak son derece kolaydır. Arzu eden herkes doğru yöntemleri kullanarak kaburgayı pişirebilir.

Kaburgayı aldıktan sonra iyi bir şekilde marine etmeniz lazımdır. Marine edilip dinlenmiş olan kaburgayı daha lezzetli bir şekilde pişirebilirsiniz. Tabi kaburgayı daha sade şekilde seven kişiler bu marineyi daha az malzeme ile yapabilir. Burada önemli olan kişilerin damak zevkidir.

Kaburga Nasıl Marine Edilir?

Kaburgayı marine etmek için birçok farklı malzeme bulunmaktadır. Bu malzemeleri kullanarak harika soslar elde edebilirsiniz. Zeytinyağı, limon suyu, dövülmüş sarımsak, tuz ve çeşitli baharatlar ile kaburgayı marine edebilirsiniz. Bu marine içerisine bir tatlı kaşığı yoğurt veya yarım çay bardağından daha az yoğurt suyu koymanızda çok yararlı olacaktır. Çünkü bu şekilde yapılan marine sayesinde kaburgalar daha yumuşak olmaktadır.

Kaburgayı marine ettikten sonra en az iki saat buzdolabında beklemeniz gerekir. Vaktiniz varsa eğer bu süreyi daha fazla uzatabilirsiniz. Üstü kapalı bir şekilde buzdolabında bekletilen kaburga daha lezzetli olacaktır. Bu yüzden en az iki saat en fazla ise 24 saat dinlendirme işlemi yapabilirsiniz.

Kuzu ve Dana Kaburga Fırında, Tavada Nasıl Pişirilmeli?

Kuzu ve dana kaburgayı fırında veya tavada pişirme şansınız bulunmaktadır. Bu lezzetli eti daha lezzetli bir hale getirmek sizin elinizdedir. Bu yüzden kaburgayı pişirirken uygun yöntemleri denemelisiniz.

Kuzu ve Dana Kaburga Fırında Pişirimi

Kuzu ve dana kaburgayı fırında pişirmek için öncelikle marine etmeniz gerekir. Bu marine işlemini yapmadan önce kaburgayı yıkamamanız gerekir. Çünkü yıkanan kaburganın faydaları azalacaktır. Olduğu gibi marine etmeniz daha doğrudur.

Marine edilmiş olan kaburgayı bir süre dinlendirdikten sonra buzdolabından çıkarın. Kaburgaları yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine dizin. Üzerini ise alüminyum folyo ile kapatın. Bu şekilde daha hızlı ve lezzetli şekilde pişecektir. Daha sonra ise fırını hazırlamaya başlayın. Fırını 200 dereceye ayarlayın ve açın. Fırın 5 dakika kadar ısındıktan sonra kaburgaları atabilirsiniz.

Kaburgaları 35-40 dakika kadar kapalı şekilde pişirin. Daha sonra üzerini açın ve kontrol edin. Kaburgalar iyice kızarmamışsa eğer 5-10 dakika kadarda üzeri açık olarak pişirebilirsiniz. Kaburgalar piştikten sonra yanına salata veya önden çorba ile servis edebilirsiniz. Ayrıca zevkinize göre farklı yemekler ile de kaburgayı tamamlayabilirsiniz.

Kuzu ve Dana Kaburga Tavada Pişirimi

Kuzu ve dana kaburga tavada pişirmeye de uygundur. Bunun için marine edilip dinlenen kaburgaları çıkarın ve bir kenarda bekletin. Daha sonra tavaya yağ koyarak kızdırın. Kızgın yağa sığacak kadar kaburga koyun. Kaburgaları arkalı önlü iyice kızartın. Bu işlem 10 dakika kadar sürebilir. Tavada kızaran kaburgaları çıkararak sıcak kalması için kapalı bir kaba alabilirsiniz.