Kabak tarator tarifi
Yaz aylarının düşük kalorili sebzesi kabak, neredeyse her yemeğe kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. Zeytinyağlısı, etlisi, çorbası, böreği derken sıra geldi kabakla meze yapmaya. Bol yoğurtlu kabak tarator yaz sofralarınızı şenlendirecek pratik ve hafif bir meze. Hazır kabak mevsimindeyken mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1-2 adet kabak
- Yarım demet dereotu
- 1 diş sarımsak
- 250 gram süzme yoğurt
- Tuz
- Karabiber
Kabak tarator tarifi Nasıl yapılır?
Kabakları güzelce yıkayıp soymadan rendeleyin ve tavaya aktarın.
Üzerine zeytinyağını da ekleyip kabakları sotelemeye başlayın.
4-5 dakika sotelediğiniz kabağı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Sarımsakları ezip yoğurtla karıştırın.
Dereotunu incecik doğrayıp yoğurda ekleyin.
Son olarak soğuyan kabağı yoğurda ilave edin ve karıştırın.
Servis tabağına aldığınız kabak taratorun üzerine zeytinyağı gezdirin. Afiyet olsun…