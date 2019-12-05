Kabak sevmeyen kalmasın! Tadı damaklarda kalan yeşil kabak tava

Diğer kabak türlerinden sarı kabak, yurt dışından gelerek sofralara konuk olurken, siyah kabaksa aslında sebzegillerden sıyrılarak meyve olarak adlandırılıyor. Bal kabağıysa yeni bir rolle tatlı olurken, çorbası yapıldığında tuzluya dönüşebiliyor. Kabak türlerinin birbirinden farklı görünüşlerle dahil olduğu alanlar öyle enteresan ki, örneğin bal kabağı dekor olarak özel günlere dahi konuk olabiliyor. Her kabak türü aslında sağlık için öyle faydalı ki, her birini ayrı ayrı kıymetini bilmek gerekiyor.

Bizim yemeğimize konuk olan yeşil kabaksa, düşük kalorili, bol lifli yapısıyla özellikle akciğer kanserine karşı koruyucu olarak tanınıyor. Kabak seçerken yeşil renkli ve sıkı etli olmasına dikkat etmek gerekiyor. Orta boy kabaklar daha iyi bir seçenek olurken, bu kabakları kısa bir süre içerisinde tüketmek de büyük önem taşıyor. Etle sebzenin buluştuğu bu tarifimdeyse size, yeşil kabağın rengiyle ve şahane tadıyla eşlik ettiği bir lezzet sunacağım. Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler:

4 adet yeşil kabak

350 gram kuzu kaburga

8 adet kıl biber

1 adet patates

4 adet yeşil soğan (ince olmasına dikkat edilmeli)

1 adet orta boy domates

Sos için:

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tutam karabiber

1 tutam kekik

1,5 su bardağı su

1 tutam tuz

1 tutam şeker

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Püf noktası:

Kabakların orta boy olması bu tarif için önem taşıyor. Kaburgaları da eşit boylarda satın alırsanız renk cümbüşünün yanında, şekil olarak da doyurucu bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Yeşil soğanları da ince seçerseniz yemeğiniz daha lezzetli olacaktır.

Yapılışı:

Kabakları dolma oyacağının tırtıklı kısmıyla aşağıdan yukarıya doğru soyun ve yıkayın. Daha sonra ikiye bölerek, şeritler halinde kesin. Patatesi soyup ikiye bölerek, yine şeritler halinde kesin. Biberleri de aynı şekilde ikiye böldükten sonra, tavada ısıtılan yağda pembeleşinceye kadar kavurun. Sırasıyla önce patatesleri, sonra kabakları ve daha sonra da biberleri hafif pembeleştirip, yağını alması için bir peçetenin üzerine koyun. Kaburgalara tuz ve karabiber ekleyerek, tavada hafif soteleyin. (Böylece suyu içerisinde kalacak, daha lezzetli olacaktır.) Etleri bir kenara alıp aynı tavada sosu hazırlayın.

Püf noktası:

Kaburgalara tuz ve karabiber ekledikten sonra, tavada hafifçe sotelemeniz, suyunun içinde kalmasını sağlar. Böylece etiniz daha lezzetli hale gelir.

Sos için ayrılan yağı, sotelenen tavada kalan et suyuna ekleyin ve ezdiğiniz sarımsakları hafifçe kavurun. Sarımsakları fazla kavurmayın, çünkü sosun tadını acılaştırabilir. Daha sonra salçayı ve baharatları ekleyerek, biraz kavurduktan sonra suyunu ekleyin. Biraz kaynattıktan sonra da ocaktan alın.

Kabak tavanın hazırlanması:

Orta boy tepsiye sırasıyla hazırlanmış olan 1 kabak, 1 patates, 1 biber ve kaburgayı koyun ve yeşil soğanları şeritler halinde keserek ekleyin. Domatesleri aynı şekilde kesin ve tepsiye hepsini dizin. Daha sonra üzerine sosunu ekleyin. Önceden ısıtılan fırında 160 derecede, yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra isteğinize göre biraz daha kekik ekleyerek, tadını vurgulayabilirsiniz. Afiyet Olsun.

Haftanın ipucu:

Pırasa yaparken ortaya çıkan kokudan hoşlanmıyorsanız, doğranan pırasaları sirkeli suda bekletebilirsiniz. Sirke kullanmak istemeyenler içinse suyun içerisine limon ve 1 çay kaşığı karbonat da iyi bir alternatif olabilir.