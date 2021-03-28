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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 28.03.2021 - 18:29 | Son Güncelleme:

Kabak mücveri nasıl yapılır? Kabak mücveri malzemeleri ve tarifi

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Kabak mücveri nasıl yapılır? Kabak mücveri malzemeleri ve tarifi

Kabak mücveri, çok pratik ve lezzetli bir tarif. Günün dilediğiniz saatinde tercih edebileceğiniz bu tarif sofranıza renk katacak. Üzerinde yoğurt da ekleyebileceğiniz mücveri mutlaka denemelisiniz. İşte kabak mücveri malzemeleri ve tarifi...

Kabak mücverini, patates, havuç ve kereviz gibi sebzeleri de ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Yapımı da oldukça pratik olan bu nefis lezzeti, ister sade isterseniz de yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.

KABAK MÜCVERİ MALZEMELERİ:

2 adet kabak
3 tutam dereotu
3 tutam maydanoz
2 adet yumurta
2 veya 3 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
Karabiber
Tuz

NASIL YAPILIR?

Kabakları soyup rendeleyin. Rendelediğiniz kabakların suyunu güzelce sıkın ve bir kaseye alın. Üzerine yumurta, kabartma tozu, doğranmış maydanoz, dereotu, un, tuz ve karabiberi ekleyip güzelce karıştırın.

Daha sonra geniş bir tavaya sıvı yağ koyup, hafifçe kızdırın. Hazırladığınız kabaklı karışımdan 1 yemek kaşığı kadar alıp yağda arkalı önlü kızartın. Kızardıktan sonra da kağıt havlu olan serdiğiniz tabağa alıp fazla yağının süzülmesini sağlayın. Ilık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

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