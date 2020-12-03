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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 03.12.2020 - 17:36 | Son Güncelleme:

Kabak kroket nedir ve nasıl yapılır? Kolay kabak kroket tarifi

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Kabak kroket nedir ve nasıl yapılır? Kolay kabak kroket tarifi
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Kabak kroket hem leziz hem de oldukça faydalı bir menü olarak dikkat çekiyor. Kabakların ince ince kesilerek de yapılması mümkün olan kabak kroket, kabakların rendelenmesi ile de yapılabiliyor. Peki, Kabak kroket nedir ve nasıl yapılır? İşte, kolay kabak kroket tarifi ve malzemeleri

Kabak kroket, hem doyurucu hem de lezzetli bir menü oluşturmaya imkan sağlamaktadır. Pek çok sebzeyle yapabileceğiniz kroket kabakla da yapılabilmektedir. İşte, lezzetli olduğu kadar faydalı da bir menü olan kabak kroket malzemeleri ve tarifi hakkında detaylı bilgiler

MALZEMELER

1 kilogram kabak
1 adet rendelenmiş soğan
3 çorba kaşığı un
2 adet yumurta
1 demet maydanoz
Karabiber
Tuz

YAPILIŞI

Kabakların içini çıkarıp rendeleyin.

Rendelenmiş soğanla bir kaba koyun. İçine un, yumurta, kıyılmış maydanoz ilave edin.

Karabiber ve tuzunu ekleyin.

Bu malzemeleri sıkma torbasına doldurun. Kızdırılmış yağa köfte büyüklüğünde sıkıp çevirerek kızartın.

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