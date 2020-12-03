Kabak kroket nedir ve nasıl yapılır? Kolay kabak kroket tarifi

Kabak kroket, hem doyurucu hem de lezzetli bir menü oluşturmaya imkan sağlamaktadır. Pek çok sebzeyle yapabileceğiniz kroket kabakla da yapılabilmektedir. İşte, lezzetli olduğu kadar faydalı da bir menü olan kabak kroket malzemeleri ve tarifi hakkında detaylı bilgiler

MALZEMELER

1 kilogram kabak

1 adet rendelenmiş soğan

3 çorba kaşığı un

2 adet yumurta

1 demet maydanoz

Karabiber

Tuz

YAPILIŞI

Kabakların içini çıkarıp rendeleyin.

Rendelenmiş soğanla bir kaba koyun. İçine un, yumurta, kıyılmış maydanoz ilave edin.

Karabiber ve tuzunu ekleyin.

Bu malzemeleri sıkma torbasına doldurun. Kızdırılmış yağa köfte büyüklüğünde sıkıp çevirerek kızartın.