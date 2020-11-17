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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 17.11.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

Kabak çekirdeğinin keyfine keyif katacak 3 pratik öneri

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Kabak çekirdeğinin keyfine keyif katacak 3 pratik öneri
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Kavrulmuş kabak çekirdeği bizi her zaman çocukluğumuza götürür. Yaz sonu toplanan balkabaklarının çekirdekleri kış aylarının en besleyici ve sağlıklı atıştırmalıklarından biri haline gelir. Üstelik çekirdekleri klasik tuzlu versiyonunun yanında farklı şekillerde de değerlendirebilirsiniz. Kabak çekirdekleriyle neler yapabileceğimize gelin bir göz atalım.

Tatlı kabak çekirdeği

Genellikle tuzlu kullandığımız kabak çekirdeklerini, tatlı severler için farklı bir versiyona dönüştürebilirsiniz. Bunun için öncelikle tepsiye yağlı kağıt serin ve çekirdekleri fırında kavurun. Bu şekilde kolayca kurutulmuş çekirdekleri soğumaya bırakın. Ardından biraz esmer şeker, biraz akçaağaç şurubu veya balla tatlandırın.

Bu şekilde tüketebileceğiniz çekirdekleri, dilerseniz tarçın, yenibahar, Hindistan cevizi veya kakule gibi tatlı baharatları kullanarak daha da lezzetlendirebilirsiniz.

Acı-tatlı kabak çekirdeği

Daha önce de belirttiğimiz yöntemle kabak çekirdeklerini kavurduktan sonra tatlandırın. Ancak karışık tatları seviyorsanız, onları kırmızı toz biber, cajun baharatı, pul biber ile baharatlayarak lezzetli bir kuruyemiş elde edebilirsiniz.

Tuzlu kabak çekirdeği

Eğer kabak çekirdeğini tuzlu haliyle tercih edenlerdenseniz, fırına atmadan önce kıyılmış taze biberiye, kimyon, köri tozu ve zahter gibi iddialı baharatlar kullanarak baharatlı ve kavrulmuş sağlıklı atıştırmalıklar haline getirebilirsiniz.  

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