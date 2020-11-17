Kabak çekirdeğinin keyfine keyif katacak 3 pratik öneri

Tatlı kabak çekirdeği



Genellikle tuzlu kullandığımız kabak çekirdeklerini, tatlı severler için farklı bir versiyona dönüştürebilirsiniz. Bunun için öncelikle tepsiye yağlı kağıt serin ve çekirdekleri fırında kavurun. Bu şekilde kolayca kurutulmuş çekirdekleri soğumaya bırakın. Ardından biraz esmer şeker, biraz akçaağaç şurubu veya balla tatlandırın.

Bu şekilde tüketebileceğiniz çekirdekleri, dilerseniz tarçın, yenibahar, Hindistan cevizi veya kakule gibi tatlı baharatları kullanarak daha da lezzetlendirebilirsiniz.



Acı-tatlı kabak çekirdeği



Daha önce de belirttiğimiz yöntemle kabak çekirdeklerini kavurduktan sonra tatlandırın. Ancak karışık tatları seviyorsanız, onları kırmızı toz biber, cajun baharatı, pul biber ile baharatlayarak lezzetli bir kuruyemiş elde edebilirsiniz.



Tuzlu kabak çekirdeği



Eğer kabak çekirdeğini tuzlu haliyle tercih edenlerdenseniz, fırına atmadan önce kıyılmış taze biberiye, kimyon, köri tozu ve zahter gibi iddialı baharatlar kullanarak baharatlı ve kavrulmuş sağlıklı atıştırmalıklar haline getirebilirsiniz.