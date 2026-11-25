Kabak borani tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Kabak borani, hafif tadı ve pratik hazırlanışıyla sofranıza hem ferahlatıcı hem de lezzetli bir meze seçeneği oluyor. Sotelenmiş kabağın lezzeti, sarımsaklı yoğurdun kıvamı ve taze dereotunun ferahlığıyla nefis bir uyum yakalıyor. Zeytinyağlı ve kırmızı toz biberli sosuyla tamamlanan bu pratik tarif, et ve balık yemeklerinin yanına çok yakışıyor. İşte kabak borani için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Kolay
Malzemeler
2 adet kabak
1 büyük kase yoğurt
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım demet dereotu
Üzeri için:
2 yemek zeytinyağı
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
3 dal dereotu
Nasıl Yapılır
Kabakların hazırlanması
Kabakları küçük küp şeklinde doğrayın. Bir tava içerisine zeytinyağını ekleyip ısıtın. Kabakları ilave edip yüksek ateşte yumuşayana kadar soteleyin. Tuzu ilave edip karıştırın. Kenara alıp oda sıcaklığında soğutun.
Birleştirme aşaması
Bir kap içerisinde yoğurdu ve ezilmiş sarımsağı karıştırın. Kabaklar soğuduktan sonra yoğurdun içerisine ilave edin. Dereotunu ince ince kıyarak ekleyip karıştırın.
Servis aşaması
Kabak boraniyi sunum tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirip dereotu serpiştirerek servis edin.