Kabak borani, hafif tadı ve pratik hazırlanışıyla sofranıza hem ferahlatıcı hem de lezzetli bir meze seçeneği oluyor. Sotelenmiş kabağın lezzeti, sarımsaklı yoğurdun kıvamı ve taze dereotunun ferahlığıyla nefis bir uyum yakalıyor. Zeytinyağlı ve kırmızı toz biberli sosuyla tamamlanan bu pratik tarif, et ve balık yemeklerinin yanına çok yakışıyor. İşte kabak borani için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...