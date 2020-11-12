Jalebi tarifi
Hindistan'ın çok ünlü bir tatlısı olan jalebi, son dönemde Türkiye'de de çok popüler. Bu nedenle tarifi internette çok sık aranıyor. Aslına bakılırsa bizim damağımıza çok da yabancı olmayan jalebi tatlısı evde de kolayca yapılabilir. Sizin için çok pratik ve lezzetli bir Hint tatlısı jalebi tarifi hazırladık. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
- Yağda
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Hamuru için:
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık su
- 2 yemek kaşığı pirinç unu
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 çay kaşığı zerdeçal
Kızartmak için:
- Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ
Şerbeti için:
- 2 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı gül suyu
- 1 yemek kaşığı limon suyu
Servis için:
- File badem
Jalebi tarifi Nasıl yapılır?
Hamuru hazırlamakla başlayın.
Un, ılık su, pirinç unu, yoğurt, kabartma tozu ve zerdeçalı derin bir kabın içine alıp güzelce karıştırın.
Akışkan kıvamlı bir hamur elde edeceksiniz.
Eğer hamurunuz yoğun kıvamlı olduysa biraz su ilave edin.
Üzerini kapatın ve dinlenmeye bırakın.
Şerbetini hazırlayın.
Su ve şekeri derin bir tencerenin içine alın.
Şeker eriyip, su kaynamaya başlayınca gül suyunu ve limon suyunu ilave edin.
Biraz daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp ılınmaya bırakın.
Dinlenen hamurun içerisinde kabarcıklar oluşacak.
Bu hamuru boş ve temiz bir ketçap veya mayonez şişesinin içine aktarın.
Tavanın içine yağı koyup kızdırın.
Şişedeki hamuru içten dışa doğru büyüyen daireler şeklinde veya dilediğiniz bir şekilde sıkın.
Şekilli döktüğünüz hamurları arkalı önlü kızartın.
Kızartma işlemi bittikten sonra kızarmış hamurları ılınan şerbete batırın.
Bu işlemleri bütün hamur bitene kadar tekrarlayın.
Jalebi tatlınız hazır. Üzerine file badem serpip servis edin. Afiyet olsun.