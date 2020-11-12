Jalebi tarifi

Hamuru hazırlamakla başlayın.

Un, ılık su, pirinç unu, yoğurt, kabartma tozu ve zerdeçalı derin bir kabın içine alıp güzelce karıştırın.

Akışkan kıvamlı bir hamur elde edeceksiniz.

Eğer hamurunuz yoğun kıvamlı olduysa biraz su ilave edin.

Üzerini kapatın ve dinlenmeye bırakın.

Şerbetini hazırlayın.

Su ve şekeri derin bir tencerenin içine alın.

Şeker eriyip, su kaynamaya başlayınca gül suyunu ve limon suyunu ilave edin.

Biraz daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

Dinlenen hamurun içerisinde kabarcıklar oluşacak.

Bu hamuru boş ve temiz bir ketçap veya mayonez şişesinin içine aktarın.

Tavanın içine yağı koyup kızdırın.

Şişedeki hamuru içten dışa doğru büyüyen daireler şeklinde veya dilediğiniz bir şekilde sıkın.

Şekilli döktüğünüz hamurları arkalı önlü kızartın.

Kızartma işlemi bittikten sonra kızarmış hamurları ılınan şerbete batırın.

Bu işlemleri bütün hamur bitene kadar tekrarlayın.

Jalebi tatlınız hazır. Üzerine file badem serpip servis edin. Afiyet olsun.