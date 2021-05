İzmir yemekleri - İzmir'de ne yenir ve neyi meşhur? İzmir mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

İzmir Ege bölgesinin en güzel şehirleri arasındadır. Durum böyle olunca İzmir kendine has bir kültürü de bulunan bir şehir olmuştur. Özellikle İzmir yemekleri Ege kültürünü yansıtan yemeklerdir. İzmir yemekleri dünyada da ünlü olmayı başarmış olan yemeklerdir.

Meşhur İzmir Yemekleri - İzmir Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

1) Boyoz

Boyoz adeta İzmir'in kültürünü yansıtan bir lezzettir. İzmir'e özgü bir yemek olan Boyoz yemeği özellikle sabah kahvaltılarında sıklıkla sunulan yemeklerdendir. İçerisinde hem hamur hem de yumurta bulunan boyoz oldukça lezzetli bir yemektir. Boyoz sadece İzmir'de değil aynı zamanda Türkiye'de de ünlü bir yemek olmuştur. Boyoz İzmir'e gelenlerin mutlaka denemesi gereken bir lezzettir. İzmir ile özdeşleşmiş olan nadir yemeklerden bir tanesi olarak bilinir. Boyoz hem yağlı hem de lezzetli bir yemektir.

2) Kumru

İzmir'e özdeşleşmiş olan bir diğer lezzet ise kumrudur. Kumrunun ana şehri olarak İzmir bilinir. Sandviç ekmeği ile hazırlanan Kumru daha sonra İstanbul gibi büyükşehirlere de gelmiştir. Kumru içerisinde sucuk salam ve kaşar peynir yer almaktadır. İsteğe bağlı olarak da domates biber ya da tulum peyniri eklenmektedir. Kumru üzerinde ketçap mayonez ilave edilerek servis edilir. Bol susamlı bir ekmekten oluşan kumru yemeği fırınlarda da günlük olarak satılan bir lezzettir. İzmir'e gelmişken kumru yemeden gitmek olmaz. Kumru İzmir'in en işlek caddelerinde dahi rastlanılan bir yemektir.

3) Lokma

Lokma İzmir'in özel olarak hazırlanan bir tatlısıdır. Yöresel bir lezzet olan lokma yemeği özel bir hamur ile hazırlanmaktadır. Daha sonra şerbeti ile ikram edilerek kızartılarak servis edilir. Bolca şerbetlenerek ikram edilen lokma İzmir'den sonra ünü Türkiye'ye hızlı bir şekilde yayılmıştır. İzmir lokması İzmir'de çok ünlü bir tatlıdır.

4) İzmir Köftesi

Köfte yemeklerini seviyor musunuz? İzmir köftesi de deneyebileceğiniz çok güzel bir yemektir. Kıyma ve baharatlar ile birlikte hazırlanan İzmir köftesi yağa kızartılarak yapılan bir yemektir. İzmir köftesi özel soslar ile birlikte hazırlanır. Fırında pişirilerek hazırlanan bir yemek olan İzmir köftesi mutlaka denemeniz gereken bir lezzettir. İçerisinde çeşitli sebzeler de yer alan İzmir köftesi fırın tepsisi ile birlikte fırına verilir. İzmir'e geldikten sonra eğer et yemeklerinden hoşlanıyorsanız İzmir köftesini de denemenizi öneriyoruz.

5) Sura

Daha önce adını hiç duymamış olabilirsiniz. Sura İzmir'in sevilen bir et yemeğidir. Kuzu kaburgası ile birlikte hazırlanmaktadır. Özellikle sura kurban bayramlarında İzmir'de en çok yapılan et yemeklerinden bir tanesidir. Baharatları ve özel sosları ile birlikte yapılan sura yemeğinin yapımı da zahmetli bir yemektir. İçerisinde pilav harcı da yer almaktadır. Sura yemeğini kendine has bir sosu da yer almaktadır. Sosu ile birlikte hazırlanarak servis edilir. İzmir'in muhteşem lezzetlerin başında yer alır.

6) Şevketi Bostan

Bir bitki yemeği olan şevketi bostan yemeği farklı çeşitler de yapılan bir yemektir. Sulu sebze yemeklerinden olan şevketi bostan yemeği bu şehrin yöresel lezzetleri arasında yer almaktadır. İzmir'in en sevilen sulu yemeklerinin başında şevketi bostan yer almaktadır. Şevketi bostan yemeği düdüklü pencerede pişirilen bir yemektir. Şevketi bostan yemeği kuzu eti ile de hazırlanmaktadır. Hem sebze yemeği hem de et yemeği olarak bilinmektedir.

7) İzmir Tulumu

İzmir'e özgü olan bir diğer yemek ise İzmir tulumudur. İzmir tulum peyniri ile hazırlanmaktadır. İzmir tulumu yemeği kahvaltılarda da sıklıkla servis edilen bir yemektir. Koyun sütünden hazırlanmış olan peynir ile yapılmaktadır. İzmir tulumu bazı yerlerde ise çoban peyniri olarak da bilinmektedir. Kahvaltılarda vazgeçilmez olan bir peynirdir.

8) Kuşkonmaz Kavurması

Kavurma yemeklerinden bir tanesi olan kuşkonmaz kavurması yeşil sebze ile hazırlanan bir yemektir. İzmir'de çeşitli sebzeler içerisinde hazırlanan kuşkonmaz kavurması baharatlarla da harmanlanır.