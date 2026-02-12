Sofralarda lezzet rüzgarı estiren İzmir köfteyi, patates ve köftenin eşsiz uyumuyla pişirip sevdikleriniz için nefis bir öğün hazırlayabilirsiniz. Altın sarısı kızarmış patateslerin arasına dizilen sulu köfteler, fırında domates sosuyla demlenerek pişiyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarif, hem doyurucu hem de iştah açan görüntüsüyle akşam yemeklerinizin favorisi oluyor. Tereyağlı pirinç pilavı veya taze bir salata, bu enfes yemeğin yanına çok yakışıyor. İşte, videolu anlatımıyla İzmir köfte tarifi ve malzemeleri...