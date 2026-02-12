search__icondelete
Sofralarda lezzet rüzgarı estiren İzmir köfteyi, patates ve köftenin eşsiz uyumuyla pişirip sevdikleriniz için nefis bir öğün hazırlayabilirsiniz. Altın sarısı kızarmış patateslerin arasına dizilen sulu köfteler, fırında domates sosuyla demlenerek pişiyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarif, hem doyurucu hem de iştah açan görüntüsüyle akşam yemeklerinizin favorisi oluyor. Tereyağlı pirinç pilavı veya taze bir salata, bu enfes yemeğin yanına çok yakışıyor. İşte, videolu anlatımıyla İzmir köfte tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 4 adet patates
  • 4 adet sivri biber
  • 2 adet domates

Köftesi için:

  • 500 gram köftelik dana kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 adet yumurta
  • 6-7 dal maydanoz
  • 1.5 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı kimyon

Köfteyi kızartmak için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

Sos için:

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 adet domates
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Yarım çay kaşığı karabiber

Patatesleri kızartmak için:

  • Sıvı yağ
Nasıl Yapılır
  1. Köftenin hazırlanması
    Köfte için tüm malzemeleri bir kap içerisine ekleyin ve yoğurun. Harcın üzerini kapatıp buzdolabında dinlendirin. Dinlenen köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve patateslerle aynı boyda olacak gibi ince uzun şekillendirin. Ayrı bir tavada tereyağını eritip ısıtın. Köftelerin iki tarafını da hafif renk alana kadar yağda kızartın ve kenara alın.
  2. Patateslerin kızartılması
    Patatesleri soyup iri elma dilimi şeklinde doğrayın. Sadece dışı renk alana kadar kızartın.
  3. Sosun hazırlanması
    Domatesleri rendeleyin. Küçük bir tencerede tüm sos malzemelerini birleştirip karıştırın ve 4-5 dakika kaynatın.
  4. Pişirme aşaması
    Bir fırın kabına, köfte ve patatesleri sırayla dizin. Biberleri ve dilimlediğiniz domatesleri de aralarına yerleştirin. Üzerine sosu dökün. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
  5. Afiyet olsun!
