İzmir köfte nasıl yapılır? İzmir köfte yapmanın püf noktaları

Yunanistan'da ‘Smyrna köftesi’ olarak bilinen İzmir köftesi, kaburga bölgesinden yapılır. Protein bakımından oldukça zengin olan İzmir köfte, Ramazan ayında oruç tutmak isteyenlere güzel bir alternatif akşam yemeğidir. İçerdiği protein sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu enerji miktarını karşılar. Hazırsanız, İzmir köftesi tarifine başlıyoruz. Önce malzemeler…

İzmir Köfte Tarifi İçin Malzemeler

500 gr orta yağlı kıyma

3 sivri biber

1 küçük boy rendelenmiş soğan

Yarım demet maydanoz

Tuz

Kimyon

Karabiber

1 yemek kaşığı galeta unu

1 yumurta

3 dilim bayat ekmek içi

3 patates

Kızartmak için ayçiçeği yağı

Sosu için;

3 domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Kırmızı toz biber

İzmir Köfte Nasıl Yapılır?

Öncelikle köfte harcı için kıymayı çukur bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, galeta unu, yumurta, bayat ekmek içi, çok ince kıyılmış maydanoz, tuz ve baharatı ekleyip iyice yoğurun.

Hazırladığınız köfte harcından cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp oval şekiller verin. Kızgın yağda hafifçe kızartıp kağıt havlu üzerine aktarın.

Patateslerin kabuğunu soyup elma dilimi şeklinde kesin. Tuzla tatlandırdıktan sonra kızgın yağda hafifçe kızartın.

Yemeğin sosu için domatesleri elma dilimi şeklinde doğrayıp salça ile birlikte zeytinyağında karıştırmadan yaklaşık 10 dakika pişirin.

Tuz ve toz biberi ekleyip tatlandırın. Sosu ocaktan alın. Isıya dayanıklı bir kaba köfteleri ve patatesleri yerleştirin.

Hazırladığınız sosu patates ve köftelerin üzerinde gezdirin. Sivri biberlerin çekirdeklerini temizleyip iri parçalar şeklinde doğrayıp ilave edin.

Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin.