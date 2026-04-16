Izgara somon tarifi (Videolu)

Lokum gibi yumuşacık pişen ızgara somon, sofralarınıza hem leziz hem de gurme bir deneyim taşıyor. Taze limon kabuğu, sarımsak ve zeytinyağı ile hazırlanan özel sosu ile dışı hafifçe mühürlenip içi ise sulu kalarak damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Hazırlanışı son derece pratik olan bu tarif, yanına eşlik eden baharatlı ve çıtır patates dilimleriyle sofralarınızı zahmetsiz bir ziyafete dönüştürüyor. İşte, tam kıvamında ızgara somon için videolu tarifi ve malzemeleri...

Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Orta

Malzemeler

  • 2 adet somon dilim
  • 1 adet limon suyu
  • 1 limon kabuğu
  • 2 dal maydanoz
  • 2 diş sarımsak
  • 2-3 adet patates
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
Nasıl Yapılır
  1. Marinasyon aşaması
    Bir kap içerisine zeytinyağı, limon suyu, maydanoz, limon kabuğu rendesi, pul biber, sarımsak, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın. Somonları içerisine ekleyerek karıştırın ve buzdolabında en az 1-2 saat dinlendirin.
  2. Patateslerin hazırlanması
    Ayrı bir tencerede patatesleri haşlayın. Patatesleri kalın halkalar şeklinde doğrayın. Tuz, karabiber, pul biber ve zeytinyağı ile karıştırıp bekletin.
  3. Pişirme aşaması
    Izgarayı veya yapışmaz tabanlı bir tavayı ısıtın. Somonu ekleyip her iki tarafını da eşit şekilde pişirin. Haşlayıp baharatladığınız patatesleri biraz kızartın.
  4. Servis aşaması
    Patatesleri bir servis tabağına alın. Üzerlerine somonları ilave edip sıcak olarak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
