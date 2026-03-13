Izgara pirzola tarifi (Videolu)

Kuzu pirzolanın nefis tadını taze kekik ve zeytinyağı ile zirveye taşıyan bu tarif, ızgarada pişirilerek lezzetini tamamlıyor. Marine edilen etlerin yumuşaklığı, yanına eşlik eden közlenmiş sebzelerle birleşerek her lokmada nefis bir lezzet sunuyor. Hazırlık aşaması oldukça zahmetsiz olan ızgara pirzola, misafir sofralarına çok yakışıyor. İşte, evde kolaca hazırlayacağınız videolu anlatımıyla tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 6-7 adet kuzu pirzola
  • 4 adet sivri biber
  • 1 adet domates

Marine etmek için:

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1.5 çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 3-4 dal taze kekik
Nasıl Yapılır
  1. Marinasyon aşaması
    Etleri marine etmek için bir kap içerisinde tüm malzemeleri karıştırın. Pirzolaları sosun içerisine ekleyin. Buzdolabında en az 1 saat kadar bekletin.
  2. Pişirme aşaması
    Izgara veya yapışmaz tabanlı bir tavayı ısıtın. Etlerin her iki tarafını da eşit şekilde kızarana kadar pişirin.
  3. Servis aşaması
    Közlenmiş domates ve biberleri ile sıcak olarak servis edin.
  4. Afiyet olsun!
