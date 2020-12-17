İyi hindiyi anlamak için kanadının altına bakın! Eğer sarıysa...

"KORONAVİRÜS SATIŞLARIMIZI KÖTÜ ETKİLEDİ"

Koronavirüs nedeniyle geçen yıllara göre satışların düşük olduğunu söyleyen hindi üreticisi Mehmet Yalçın, "Koronavirüs satışlarımızı kötü etkiledi. Eskisi kadar talep yok. Tane tane alıyor alanlar da. Eskisi gibi değil. Geçen sene ile bir değil. Ama fiyatlarımızda bir değişiklik yok. Geçen sene ne ise bu sene de aynısı. 150 lira ile 200 lira arasında değişiyor" dedi.

Hindilerle arasında duygusal bağ kurduğunu belirten Mehmet Yalçın, "Hindilerimle duygusal bağım var, isimlerini Michael ve Fatoş koydum. Satarken evlatlarımdan ayrılmış gibi zorlanıyorum. Ama ekmek parası, mecburum" dedi.

"BU HİNDİLERDE DAMAK LEZZETİ VAR"

Hindilerini İstanbul Halkalı’da satışa sunan Yalçın, "Hindilerin kanatlarının altı sapsarı. Böyle olması lazım zaten. Böyle olduğu zaman damak lezzeti var demektir. Tüyleri duru olacak. Kafası düz olacak. Hindi canlı olacak canlı. Diğer türlü olduğu zaman olmaz. Hepsi aşılı, veteriner çıkışı var. Hasta hayvan satmam. Ama çok zahmetli iş. Gece gündüz yaylada bunlar. O yüzden hindilerimde damak lezzeti var" şeklinde konuştu.

Yalçın, "Hindi pazarında satılan hindiler yaylım hayvanıdır, marketteki hindiler ise kümes hayvanıdır. Bizim sattığımız hindilerin eti siyah oluyor, markettekilerinse beyaz renkli oluyor. Biz yağlı hindiler yetiştiriyoruz, hindi eti kurudur, diyenler var tam aksine bizim hindilerimiz çok lezzetlidir" diye konuştu.

"YAĞ KULLANMANIZA GEREK YOK"

Son dönemlerde Türkiye'de yılbaşı sofralarını daha fazla süsleyen hindi dolmasını pişirmenin püf noktalarını da anlatan Mehmet Yalçın, "İçerisine bulguru doldurduktan sonra üzerine dilediğinizce malzemelerinizi dizip süsleyiniz. Yağ kullanmanıza gerek yok çünkü hindilerimizin eti zaten yağlıdır. Hindinin yağı pişip kendini bırakmaya başlayınca inanılmaz bir tat oluyor. Çünkü her zaman derim, bizim hindilerimizde damak lezzeti var" dedi.

KİLOSU 34 LİRADAN SATILIYOR

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde hindi besiciliği yapan Egemen Çetin ise yılbaşı öncesi hindilere yoğun ilgi olduğunu belirterek, 3 bin 800 hindisinden bin 500’ünü sattığını söyledi.

Her sabah beslemeye götürdüğü hindileri, ’oooo’ diye ses çıkararak uçurduğu anları kaydedip, görüntüleri sosyal medyada yayınlayan bir başka hindi besicisi Adem Darıcı da hindilerinin tamamını sattığını belirtti.

Hayrabolu’da 14 yıldır hindi besiciliği yapan Egemen Çetin, koronavirüs salgınına rağmen bu sene de yılbaşı öncesinde hindilere yoğun talep olduğunu söyledi. Beslediği 3 bin 800 hindiden bin 500’ünü sattığını söyleyen Çetin, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıla oranla satışlarda çok az düşüş olduğunu belirtti.

Çetin, "Bu yıl satışlarımız güzel. Geçen seneye göre biraz düşük ama iyi. Taleplerimiz de güzel, genellikle İstanbul tarafına veriyoruz. En çok oradan geliyor siparişlerimiz. Hindilerin kilosunu 34 liradan satıyoruz. Hindilerin fiyatı kilosuna göre, tanesi 250 ile 300 lira arasında değişiyor" dedi.

’İYİ HİNDİ KANADININ ALTINDAN BELLİ OLUR’

İyi bir hindinin kanatlarının altına bakılarak anlaşılacağını ifade eden Çetin, "Hindi almak isteyenler kanadını açtığı zaman, kanadın altının sarı olması yani yağlı olması gerekiyor. Kanadının altı böyle olduğu zaman kıvama gelmiştir. Yılbaşına daha günler var. Bu ayın sonuna doğru satışlarımız daha da hızlanır" dedi.

UÇAN HİNDİLER SATILDI

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin kırsal Kaşıkçı Mahallesi’nde hindi besiciliği yapan Adem Darıcı da bin 450 hindisinin tamamını İstanbul, ve Kocaeli’deki firmalara sattığını söyledi.

Darıcı’nın hindilere verdiği komutlarla havada uçtukları anlarda çektiği görüntüler büyük ilgi görmüştü. Darıcı’nın, ’oooo’ diye çıkardığı sesle hindiler bulundukları yerden havalanıp, peşinden uçarak gelmiş ve havada yaklaşık 30 saniye kadar kalabilmişlerdi.