İyi bir sabah kahvesi hazırlamanın püf noktaları

Yeterli sıcak su kullanımı



Mükemmel bir kahve için ideal su sıcaklığı 90 ila 95 derece arasıdır. Bu aralıktaki su, çekirdeklerden en iyi lezzetin çıkmasını sağlar.



Ayrıca French press'e sıcak su uygulaması da kahveye demlenmesi için zaman verir ve aromasını açığa çıkarır. Demlemek için ne kadar uzun süre beklerseniz, lezzet o kadar azalır.



Doğru kahve fincanı



Soğuk bir fincana sıcak kahveyi döktüğünüzü düşünün…Uzun süre sıcak kalamaz değil mi? Bunun yerine kahve fincanınızı önceden sıcak suyla ısıtarak kahve keyfinizi uzatmayı deneyin. Ayrıca, şık bir porselen bardak her ne kadar göze hitap etse de kahvenizi hızla soğutması pek hoşunuza gitmeyecektir. Dolayısıyla sıcaklığı hapsedebilen ince cam bardakları veya seramikleri tercih etmeniz size daha uzun soluklu bir kahve keyfi fırsatı sunar.



Bayatlamış kahve çekirdekleri



Önceden öğütülmüş filtre kahveler yerine, taze öğütüp kullanabileceğiniz makineleri tercih edin. Unutmayın ki kahve çekirdeklerini hazırlama aşamasından hemen önce öğütürseniz kahveniz çok daha lezzetli olur. Aksi halde raf ömrü uzadıkça kahve tadını yitirir. Size tavsiyemiz; filtre kahve almadan önce mutlaka paketin üzerindeki üretim tarihine bir göz atın.



Ölçüleri dikkate almak



Lezzetli kahve hazırlamanın elbette en önemli püf noktası yeterli ölçülerin kullanılmasıdır. Bunun için bardağın ölçüsü ve French press'in dengesi oldukça önemli. Standart bir press'e, tepeleme 8 çay kaşığı kahve ekleyebilirsiniz. Sonuç cesur ve iddialı, yumuşak içimli bir fincan filtre kahve!



Şeker ve süt kullanımı



Eğer kahvede şeker ve süt tercih edenlerdenseniz, bu tamamlayıcı malzemelerin de en az kahve kadar önemli olduğunu unutmayın. Çoğu kafede kahve hazırlanırken esmer şeker kullanılır. Bu tatlandırıcı, beyaz şekere göre daha sağlıklı ve lezzetlidir.



Süt içinse, tam yağlı veya yarım yağlı olanları kullanmayı tercih edebilirsiniz. Yağsız süt kahveyi sulandırabilir.



Su kalitesi



Haklısınız, musluk suyu kullanmak daha az maliyetli olabilir. Ancak kahvenizi bir de içme suyuyla hazırlamayı deneyin. Tadındaki farkı anında göreceksiniz. Bunun nedeni, musluk sularının mineral içermemesi ve asidik olmamasıdır. Ayrıca sudaki kir, kahvenizi de olumsuz yönde etkileyecektir.



Kahve makinesini temizleyin



Önceden kullanılmış filtre kahve tortularını temizlemediğinizde, birikintiler hem yeni hazırlayacağınız kahvenin lezzetine gölge düşürür hem de makinenizin ömrünün kısalmasına neden olur. Bu nedenle, mutlaka her kahve keyfinden sonra ya da kullanımdan önce makinenin iyice temizlenmesi gerekir.



Saklama koşulları



Aslında kahveyi saklamak için tek bir doğru alan yoktur. Ama nem almayan bir saklama kabı veya cam kavanozun tercih edilmesi, kahvenin taze kalması açısından önemlidir. Buzdolabını ise aklınızdan bile geçirmeyin!